Abinader hace guiño reelección y lanza duras críticas a la oposición

Luis Abinader

Santo Domingo, 19 jun.- El presidente Luis Abinader animó este domingo a la dirección de su partido a seguir trabajando para «repetir el triunfo en el 2024″ y dirigió fuertes críticas a la oposición por considerar que representa ineficiencia, corrupción, abuso de poder, despilfarro e impunidad».

Abinader, quien habló al cierre del acto de entrega de certificados a las autoridades electas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), defendió su gestión de gobierno, a la organización oficialista y enfiló sus cañones contra quienes «permanecieron más de 16 años en el poder y no resolvieron ni uno solo de los problemas del país».

Para el gobernante, quienes estuvieron en el poder y hoy son oposición «no volverán a engañar a los dominicanos, porque sabemos que donde mejor están es en la oposición, donde pueden gritar, pero no pueden dañar la vida de la gente y aprovecharse del gobierno».

«Le ganamos en las urnas a una cultura perversa y corrupta que se basaba en los intereses particulares por encima del interés general», expuso el mandatario ante miles de personas en el Palacio de los Deportes de la capital, quienes coreaban constantemente «cuatro años más».

Exhortó a los organismos del PRM a «conquistas las calles» en cada plaza, barrio y municipio del país, para seguir «empujando la transformación» que el partido y su Gobierno han puesto en marcha en el país.

En ese sentido, animó a las autoridades del PRM, encabezadas por su presidente José Paliza y la secretaria general Carolina Mejía, a «consolidar» el padrón de 1.7 millones de miembros y trabajar para «incrementarlo» a tres millones de militantes.

«No debemos olvidar nunca que el verdadero triunfo no se alcanza cuando se llega al Gobierno, sino cuando el Gobierno se utiliza para servir al pueblo y solucionar los problemas reales de la gente», dijo Abinader, en el poder desde el 16 de agosto de 2020.

El jefe de Estado dijo, en presencia del expresidente Hipólito Mejía, de la vicepresidenta Raquel Peña y de su esposa Raquel Arbaje, que los perremeistas tienen una «gran responsabilidad» sobre sus hombros, porque si «hacemos lo mismo que hicieron los que estaban antes, perderemos los principios de ética y de institucionalidad «y no podemos fallarle a nuestro país».

ATACÓ A LA OPOSICIÓN

Abinader y su Gobierno, que han sido blanco de ataques constantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), principalmente, así como de la Fuerza del Pueblo (FP), exhortó a los dominicanos a «no mirar para atrás» y evitar el regreso al poder de quienes «se opusieron al programa de vacunación (contra la covid-19)», y a quienes «se opusieron a la reapertura del turismo».

«El pasado es corrupción e impunidad, no miren para atrás; el pasado es despilfarro e ineficiencia, no miren para atrás; el pasado es atraso y pobreza, no miren para atrás; el pasado es abuso de poder e impunidad, no miren para atrás; miren para adelante, no miren para atrás», dijo el gobernante ante los gritos de aprobación de la concurrencia.

Afirmó que el PRM y partidos aliados derrotaron en las urnas a una «cultura perversa y corrupta» que solo se basaba en «intereses particulares por encima del interés general».

«Su tiempo ya pasó y aunque intente volvernos a engañar, los dominicanos tenemos memoria y sabemos dónde están mejor, que es en al oposición», remachó.

Paliza y Mejía fueron reelegidos por una asamblea de delegados como presidente y secretaria general del PRM, que también eligió a tres vicepresidentes y a tres subsecretarios generales.

of-am