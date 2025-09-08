Abinader: Existe investigación en Senasa por «irregularidades»
Santo Domingo, 8 sep (EFE).- El presidente Luis Abinader reveló este lunes que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público por presuntas irregularidades.
En su rueda de prensa de los lunes, el gobernante informó de que la investigación en la ARS estatal se puso en marcha a raíz de una solicitud del Gobierno al Ministerio Público en noviembre pasado.
En la investigación participan otras instituciones como la Contraloría y la Cámara de Cuentas, de acuerdo con Abinader.
Una investigación del programa de televisión ‘Reporte Especial con Julissa Céspedes’ denunció un esquema de corrupción en el Senasa, que involucra a funcionarios, exempleados, médicos y familiares, quienes habrían sustraído decenas de millones de pesos mediante sobornos para autorizaciones y reclamaciones médicas fraudulentas.
Desde la llegada de Abinader al Gobierno el Senasa estuvo dirigido por Santiago Hazin, sustituído el mes pasado por Edward Rafael Guzmán Padilla.
Entonces leonel tenias razón que senasa esta quebrado. P or esos es que el pueblo va a votar por el que mas sabes el leon el que mas sabes gobernar LEONEL PRÓXIMO PRESIDENTE DE RD.