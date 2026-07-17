Abinader entrega vehículos blindados y remoza Base Aérea

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader entregó cinco aeronaves no tripuladas VTOL, una unidad móvil de sistema no tripulado sobre vehículo todo terreno, 179 vehículos nuevos, diez vehículos tácticos Centauro y el remozamiento completo de siete infraestructuras en la Base Aérea de San Isidro.

Durante el acto fue presentado el FURIA VBD-2, el más reciente vehículo blindado desarrollado y ensamblado por la Industria Militar Dominicana. Está equipado con protección balística, torreta de 360 grados y capacidades operacionales avanzadas. Esta primera unidad forma parte de un programa de 18 vehículos destinados a fortalecer las brigadas en la segunda línea de defensa de la frontera terrestre.

También se entregaron diez unidades del vehículo táctico Centauro, desarrolladas por INDOM sobre una Chevrolet Silverado. Tienen capacidad para 12 soldados, torreta giratoria blindada en 360 grados, base para ametralladoras y lanzagranadas múltiple. Serán incorporadas al Batallón de Comandos del Ejército para fortalecer la movilidad y capacidad de respuesta de las fuerzas especiales.

FUERZAS ARMADAS EQUIPADAS

Abinader reafirmó el compromiso de su gobierno con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. “Un país sin seguridad no puede garantizar ninguna otra actividad, ni económica ni social”, dijo.

Recordó que el país comparte frontera con “el país más inestable de toda Latinoamérica” y que por eso se ha reforzado la zona con blindados, drones, armamentos y aeronaves de la Fuerza Aérea que supervisan diariamente el territorio.

Destacó el impulso a la Industria Militar Dominicana. «Pocos países ensamblan aeronaves como el Dulus, por el que ya hay interés internacional, al igual que por el modelo Furia», afirmó.

Agregó que la construcción y ensamblaje de estos equipos, incluidos drones que próximamente comenzarán a ensamblarse, representan un ahorro importante para el presupuesto. Informó además que está en licitación la compra de más de 760 vehículos para la Policía Nacional, la mayor en la historia de esa institución.

Las áreas remozadas en San Isidro incluyen cuarteles de soldados y habitaciones de oficiales, dispensario médico, áreas de transportación, sala disciplinaria, cafetería, salón de belleza, pabellón para alistados del Cuartel General de Ingeniería y el Escuadrón de Defensa Aérea.

En el ámbito tecnológico, las cinco aeronaves VTOL ampliarán las capacidades de vigilancia, reconocimiento y monitoreo del espacio aéreo por su mayor autonomía y tiempo de vuelo. La nueva unidad móvil no tripulada sobre vehículo todo terreno operará en zonas remotas y dará apoyo en operaciones de seguridad y emergencias.

La movilidad militar se fortaleció con 179 vehículos: 76 camionetas para patrullaje, 25 camiones, siete minibuses, cuatro minivanes y 67 motocicletas. Con esto suman 1,206 vehículos recibidos desde agosto de 2020.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, afirmó que estas capacidades responden a una visión estratégica para proteger la soberanía y dotar al país de una institución militar más moderna e interoperable.

“No constituyen un punto de llegada, representan un nuevo punto de partida”, dijo.