Abinader entrega remozado un estadio de beisbol en Samaná

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SAMANA.– El presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, inauguró el remozado estadio de béisbol infantil de Santa Bárbara de Samaná, una obra ejecutada con una inversión de RD$14.5 millones para fortalecer el desarrollo deportivo, la formación y la recreación de niños y jóvenes de la provincia.

Durante el acto, el ministro Kelvin Cruz destacó que la entrega de la instalación deportiva responde a un anhelo de la niñez samanense y recordó que el proyecto surgió tras una visita realizada por la primera dama, Raquel Arbaje, quien conoció de primera mano la necesidad planteada por los niños de la comunidad.

“Hoy es un día de júbilo para Samaná. Estamos cumpliendo un compromiso que nació de una petición de estos niños y que el presidente Luis Abinader asumió como parte de su visión de apoyar a la juventud y al deporte en todo el país”, expresó Cruz.

El funcionario resaltó que la gestión gubernamental no solo impulsa grandes proyectos de infraestructura, sino que también atiende las necesidades de las comunidades para generar oportunidades y bienestar.

La gobernadora provincial, Teodora Mullix, afirmó que la obra representa la materialización de un sueño para cientos de niños y jóvenes de la provincia. En tanto, el alcalde de Santa Bárbara de Samaná y presidente de Fedomu, Nelson Núñez, valoró la importancia de la remodelación, señalando que permitirá a los pequeños peloteros practicar en condiciones adecuadas y seguras.

Los trabajos abarcaron un área de 3,928 metros cuadrados e incluyeron la rehabilitación del terreno de juego, construcción y adecuación de dogouts con butacas, baños para jugadores y áreas exteriores. Asimismo, fueron intervenidos el backstop, la verja perimetral, el pozo séptico y el sistema eléctrico.

La instalación también fue equipada con nueva grama, arena limosa y pintura general, mejorando significativamente sus condiciones operativas y estéticas.

Con esta entrega, el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las infraestructuras deportivas y con la promoción del deporte como herramienta de inclusión social, formación en valores y desarrollo integral de la niñez y la juventud dominicana.

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