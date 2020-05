Abinader entrega en Villa Vásquez otro hospital; agradece oportunidad

Luis Abinader inagurando el nuevo hospital.

VILLA VASQUEZ, República Dominicana.- El candidato presidencial Luis Abinader entregó este viernes un segundo hospital temporal al este municipio y agradeció al Servicio Nacional de Salud la oportunidad de continuar ayudando al pueblo a vencer el coronavirus.

“Es muy satisfactorio para nosotros, que además de ayudar en lucha contra el Coronavirus, este nuevo hospital que levantamos de nuevo en tiempo récord, y según las especificaciones requeridas, podrá prestar sus servicios médicos a otras necesidades del municipio”, expresó.

Abinader dijo que no se cansará de repetir que cuando se trata de los intereses sagrados de la nación y especialmente en una crisis como esta del Covid–19, no hay colores, no hay partidos, sólo dominicanos. Insistió en que por la salud del pueblo deben unirse todos para buscar solución a los graves problemas que enfrenta el país.

Detalles

La candidata vicepresidencial, Raquel Peña, dijo que el hospital temporal incluye un área de 612 metros cuadrados, lo que permite acomodar 24 camas y como es modular puede ser expandida, si es necesario.

Se cuenta con un área de enfermería para que el personal médico pueda dar las atenciones adecuadas y logre un mejor control de los pacientes.

El techo está diseñado para soportar vientos de más de 100 kilómetros por hora y el piso tiene un recubrimiento especial para que pueda ser higienizado en todo momento.

Dijo que tiene 60 toneladas de aire acondicionado, iluminación led, interconexión con Edenorte, planta de emergencia de 200 kilos y 63 paneles solares, de energía renovable, conectado a un banco de baterías que almacenará y suministrará la energía necesaria para el funcionamiento de la instalación.

“Contará además con baños trailers con aire acondicionado, duchas y lavamanos suficientes, ya que en adición al distanciamiento social, la higiene es vital para combatir esta pandemia, y área de descanso para doctores y enfermeras, también con aire acondicionado”, explicó Peña.

