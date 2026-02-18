Abinader encabeza graduación 5,000 jóvenes Talento Digital

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la graduación de 5,000 participantes del programa Talento Digital, una iniciativa del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) que busca formar capital humano en habilidades clave de la economía digital y fortalecer la empleabilidad tecnológica en el país.

El programa, organizado junto a Cymetria, cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y registra más de 70 mil dominicanos inscritos, con más de 36 mil personas matriculadas y 23,260 participantes que ya iniciaron su formación activa, consolidando una comunidad de aprendizaje que avanza con resultados

Durante el acto celebrado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en el Centro Olímpico, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, explicó que la graduación de estos participantes representa un logro tangible del programa, que a la fecha contabiliza 5,000 personas certificadas, evidenciando una nueva generación de talento digital preparada para responder a las demandas del mercado y aportar al crecimiento económico.

Dijo que las áreas con mayor demanda formativa incluyen ciberseguridad, ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo web full stack y marketing digital, campos que reflejan las tendencias globales y alinean al país con las competencias más requeridas en la economía digital. “Hoy no solo graduamos participantes, estamos consolidando una generación preparada para competir en la economía digital y aportar al crecimiento del país con talento y conocimiento», expresó.

CEO CYMETIQ GROUP

El CEO de Cymetiq Group, Óscar Dueñas, afirmó que la graduación de 5,000 jóvenes formados en habilidades digitales 4.0 marca un punto de inflexión en el desarrollo económico del país y consolida a la República Dominicana como un nuevo referente regional en talento tecnológico.

Resaltó que este logro es resultado de un liderazgo claro y de una inversión estratégica en el capital humano. En ese sentido, agradeció al presidente Abinader, por su visión; al presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por respaldar esta iniciativa.

DEFICIT AREAS TECNOLOGICAS

Explicó que el mercado global enfrenta un déficit estructural de profesionales en áreas tecnológicas, lo que ha incrementado la demanda de talento confiable, bilingüe y altamente competitivo. En ese contexto, aseguró que la República Dominicana responde con hechos al incorporar 5,000 especialistas preparados para integrarse de inmediato a proyectos regionales y globales.

Agregó que la República Dominicana avanza de ser un referente mundial en turismo a consolidarse como el “Silicon Island” del talento digital para Latinoamérica y el mundo, una realidad sustentada en capital humano capacitado y listo para generar valor. En ese sentido el CEO hizo un llamado a empresas, gremios y líderes del ecosistema tecnológico, incluyendo a Microsoft, Google y Amazon, fijar su mirada en la República Dominicana.

“Aquí no hablamos de promesas futuras, hablamos de profesionales listos para integrarse a sus equipos de innovación, tecnología y transformación digital. Al contratarlos no sólo cubren una vacante, incorporan un activo estratégico que impacta directamente la productividad y la competitividad de sus organizaciones. Desde hoy la República Dominicana exporta talento digital de clase mundial y este es apenas el comienzo”, aseguró.

jt-am