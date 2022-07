Abinader encabeza entrega de 25 viviendas a familias de Arenoso

Abinader y el Padre Rogelio durante la entrega de las viviendas.

SANCHEZ RAMIREZ.- El presidente Luis Abinader encabezó, junto al padre Rogelio Cruz, la entrega de 25 viviendas a igual número de familias en la comunidad Arenoso de Cevicos.

El jefe de Estado destacó las acciones del sacerdote en favor de las comunidades y que ha contribuido con el Gobierno a cumplir las promesas con eficiencia y transparencia.

«Lo mejor es trabajar con personas comprometidas socialmente con el pueblo», expresó.

El Mandatario anunció a los residentes de la comunidad las obras que se van a ejecutar en la provincia como el sub centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el municipio de Cotuí.

Asimismo, el Centro Cívico que albergará todas las oficinas públicas y también el acueducto múltiple que llevará soluciones a la provincia.

PADRE ROGELIO

De su lado el padre Rogelio resaltó que la vivienda es un derecho fundamental de todo ser humano y que para resolver este déficit sólo ha faltado voluntad.

“Y que si tenemos un presidente ahora que tiene voluntad de resolver estos problemas, aprovechemos entonces, que como dice el letrero, un presidente que escucha la voz del pueblo y le devuelve su dignidad. Estas 25 familias a partir de este momento tienen dignidad”, manifestó.

En representación de los beneficiarios habló Martina Rodríguez, quien dio las gracias al Presidente Abinader por hacer su sueño realidad y tener un techo digno.

Esfuerzo desde el gobierno para combatir la crisis

ESFUERZOS GOBIERNO EN COMBATE CRISIS

De igual forma, Abinader señaló en la circunstancia en que tomó posesión del país donde una crisis sanitaria azotaba el mundo y luego el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania que ha agudizado la situación.

“Hoy el barril de petróleo está tres veces más caro, estaba a US $45 dólares y hoy está a US $108 y estamos subsidiando para no subir el combustible todas las semanas”, afirmó Abinader.

Declaró que desde el Gobierno se realiza un gran esfuerzo para evitar que la población sienta de menor forma la crisis, e hizo referencia a los que se preguntan ¿Y cómo están sacando el dinero ahora? “Porque aquí lo estamos administrando con honestidad, honradez, eficiencia”, apuntó.

