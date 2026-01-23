Abinader destituye rector ITLA tras denuncias irregularidades

Féliz García está acusado de descontar dinero del salario de los empleados para su movimiento político.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader destituyó este viernes al rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, una semana después de que un programa de televisión denunciara supuestas irregularidades en esa institución.

«La disposición forma parte de las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y se enmarca dentro de los procesos de evaluación y fortalecimiento institucional impulsados por el Gobierno dominicano», indicó la Presidencia en nota remitida a ALMOMENTO.NET.

La destitución se produjo después de que el pasado sábado el programa de investigación de la comunicadora Nuria Piera denunciara que García cobraba una comisión a ciertos empleados y cuyo destino final era su movimiento político.

García fue nombrado en el cargo el 17 de julio de 2024, sustituyendo a Omar Méndez Lluberes. Posteriormente fue ministro de la Juventud hasta que fue cambiado por Carlos Valdez.

