Abinader destaca honestidad y transparencia Gobierno del PRM

Luis Abinader en La Romana

LA ROMANA.- El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, aseguró que, si el profesor Juan Bosch estuviera vivo, estaría del lado de la honestidad, la transparencia y la seriedad, nunca del lado de la oscuridad, del pasado y la corrupción.

«Pero yo me adelanto y con esto termino al decir que no solo José Francisco Peña Gómez, que si Juan Bosch estuviera vivo, con quién tuvimos una gran amistad familiar, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad», indicó el mandatario, al encabezar un acto en el Polideportivo Eleoncio Mercedes con dirigentes de El Seibo, la Romana y La Altagracia.

Destacó además que si estuviera vivo José Francisco Peña Gómez estuviera aquí contento, feliz de ver las acciones que está ejecutando en su gestión de gobierno.

«Porque todas sus ideas de justicia social la hemos aplicado duplicando las ayudas sociales en cantidad y en monto, seguro médico a todos los dominicanos, más viviendas a toda la población. Eso es la justicia social que soñó José Francisco Peña Gómez», sostuvo.

Dijo que su gestión es el camino al progreso, de hacer mucho con poco, de la transparencia, la honestidad y de la eficiencia.

Expresó que de aquel lado está la oscuridad, donde no sabíamos que pasaba, y la población se enteraba después de muchos años porque se mantenía todo en un secretismo que afectaba gravemente la salud de la nación.

OBRAS

Abinader realizó un resumen de las obras que está ejecutando en las provincias de la Altagracia, El Seibo y la Romana.

Resaltó la activación del turismo en tiempo de pandemia en el año 2020, la cual fue reconocida por la Organización Mundial del Turismo.

De igual forma las obras que ejecuta en el municipio de Higüey junto a la alcaldía con la realización de aceras y contenes para el beneficio de todos los munícipes.

En el Seibo, destacó sobre la entrega de mil pesos por tarea para los afectados por el Huracán Fiona. Además, dijo que el Hotel Seibo será abierto y entregado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para dar clases de turismo a los estudiantes de la región.

En Miches, en un desarrollo sin precedentes con la construcción de cinco hoteles. También, la construcción de un acueducto y pronto dará el primer picazo para el hospital en Miches

En la Romana, resaltó la intervención que recibió el Polideportivo Eleoncio Mercedes, el cual tenía más de 30 años sin ser tocado. Agregó que la inauguración del Hospital de Villa Hermosa, aceras y contenes, y próximamente el Malecón de la Caleta.

*Caminos escarpados y días difíciles*

PRESIDENTE PRM EL SEIBO

Mientras que el presidente del PRM en el Seibo, Obed Fabián, destacó que pedir cuatro años del Abinader es pedir progreso, bienestar, transparencia y avance. “Eso 4 años más representa lo mejor de lo mejor, representa al PRM y representa a Abinader”, dijo

Indicó el progreso que ha tenido la provincia del Seibo mediante la gran obra de gobierno que encabeza Luis Abinader, con inversión en el turismo y otras de gran importancia.

SECRETARIO GENERAL EN HIGUEY

También, el secretario general del PRM en Higüey, Félix Vizcaíno, resaltó las políticas públicas ejecutadas por Abinader en tiempos de crisis al asumir su mandato en 2020.

PRESIDENTE PRM EN LA ROMANA

En tanto que el presidente del PRM en la Romana, Dolores Núñez, dijo que la alianza opositora no podrá parar el avance y el empuje que realiza el gobierno que encabeza el Abinader en el país.

