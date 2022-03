Abinader: ¿Con cuáles argumentos un nuevo período de gobierno? (OPINION)

EL AUTOR es abogado y analista político, reside en Washington D.C.

Según el filósofo francés Michel Eyquem De Montaigne “no sucede nada grande sin que intervenga el azar”. En ese mismo orden de ideas, otros pensadores refiriéndose igualmente al azar, afirman que el mismo tiene categoría histórica.

Ya sea por azar, suerte ó destino, el Dr. Leonel Fernández se encuentra en el reducido grupo de políticos dominicanos que ha tenido la “suerte” de llegar a la Presidencia en más de dos oportunidades y según las más recientes encuetas; el Expresidente tiene muchas posibilidades de retornar al poder. Quizás esta es la razón, de que el líder de Fuerza del Pueblo, sea el único blanco de los ataques del Partido oficial y de algunos integrantes de un nuevo Partido político llamado Sociedad Civil.

No obstante, si vemos las posibles alternativas que se le presentarían al elector en los comicios del año 2024, me parece que los perremeístas fueron inteligente al escoger su target y método. La valoración que en una gran parte de la sociedad tienen sus tres períodos gobierno, colocan a Fernández en un sitial que ni por asomo, los demás aspirantes podrán alcanzar; inclusive el actual mandatario.

En realidad, equiparar la capacidad intelectual, experiencia política, prestigio internacional, impronta y carisma del Expresidente, con la hoja de vida de los demás aspirantes, es prácticamente un abuso.

El Presidente y su Partido, aparentan continuar viviendo en la burbuja del 2020.

Para las elecciones que se llevarían a cabo en el año 2020, ningún analista político pronosticaba una victoria electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Las expectativas de este Partido se concentraban en lograr escaños en los municipios y el Congreso; en el nivel presidencial los más optimistas apostaban a clasificar para una segunda vuelta. El que presentaba una carta segura de triunfo era el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de haber escogido como su candidato al entonces Presidente de ese Partido, el Dr. Leonel Fernández.

Las encuestas le atribuían al Dr. Fernández un 57%, mientras que el candidato del PRM, apenas intentaba cruzar el umbral del 30%. Entonces, ¿Porque varió este escenario de manera tan inesperada? Ante la tentativa, de volver modificar la Constitución, Gedeón Santos le había advertido al Presidente Medina -en uno de sus artículos- sobre los peligros que asechan a los “Terceros períodos consecutivos”.

Su segundo intento de reelección, lo distanció del Presidente del Partido quien -como diría Shakespeare- se vio ante el dilema de “ser o no ser” parte de su proyecto continuista. Leonel prefirió renunciar del PLD y formar una nueva Organización. A partir de este acontecimiento, el contexto político cambió de manera dramática, a favor del PRM y su candidato.

Al llegar el PRM al poder, se inicia una reconfiguración de nuestro sistema de partidos, desde el año de 1996, veníamos de uno integrado por más de veinte organizaciones; en el cual solo el PLD y el PRD habían logrado alcanzar el poder; es decir un sistema igual al de los Estados Unidos. Sin embargo, la división del Partido oficial trajo como consecuencia que una tercera Fuerza -un Partido outsider- accediera sorpresivamente al poder; por consiguiente con la victoria de los perremeístas, pasamos de manera automática del bipartidismo al pluripartidismo.

PRM: gran desconocimiento

Pero tras su arribo al Gobierno, este Partido solo ha demostrado un gran desconocimiento de la burocracia estatal. La cantidad de iniciativas planteadas y luego retiradas; demuestra su inexperiencia en el manejo de la cosa pública y deficiencias en la planificación.

Hasta ahora -sin exagerar- la única área que el Gobierno ha manejado con cierto tacto, la encabeza la Magistrada Mirian German. Hablemos por ejemplo de la espiral inflacionaria en los alimentos de la canasta familiar; en la cual, para justificar su incapacidad de resolverla, el Presidente se escuda en elementos exógenos, que no se encontraban presentes al principio de esta crisis. Ya son varios los analistas -incluyéndome- que afirman, que sus errores políticos y su falta de gerencia al abordar los efectos de la inflación; echarán a los perremeístas del Gobierno.

He dicho -y lo sostengo- que su victoria fue una sorpresa, porque a pesar del hartazgo de muchos segmentos sociales con Medina y su Gobierno, no se veía en el horizonte la derrota de un Partido, que controlaba de manera absoluta los tres poderes del Estado. Por otra parte, aunque los peledeístas no quieran admitirlo, en estos momentos se encuentran ante una nueva realidad: el Dr. Leonel Fernández, encabeza la oposición, y como he afirmado tiene grandes posibilidades de volver al poder. Que peledeístas y perremeístas reconozcan ó desestimen esta verdad, no variará en lo absoluto el presente escenario; sobre todo para los que siguen viviendo en la burbuja electoral del año 2020.

Campañas de descredito contra Leonel

Desde el primer Gobierno de Franklin Delano Roosevelt, la oposición Estadounidense y de nuestros países, acoge y respeta los cien días de tregua al Partido que resulta ganador. Es una tradición democrática a la que le hemos dado continuidad con rigurosidad. En el caso del Presidente Abinader -sobre todo por el tema de la crisis sanitaria y económica- la oposición dominicana ha sido más que benévola; le ha dejado maniobrar alrededor de un año, sin presión y sin el acostumbrado ruido opositor.

Sin lugar a dudas el Presidente debería estar agradecido; ha gobernado todo este tiempo, con una oposición mesurada y en el caso del Dr. Fernández y su Partido, ha contado además, con orientaciones y propuestas de solución a muchas situaciones.

Pero al parecer, en vez de ver buena fe en sus opositores, lo que ha percibido el Presidente Abinader, es debilidad y una oportunidad para avanzar en su proyecto reeleccionista. Con su actitud, el mandatario pierde un ambiente propicio para unificar el país en una agenda común, con la participación de los principales actores de nuestra sociedad política y civil.

Me parece que es totalmente contraproducente, traer por los cabellos -en medio de una crisis- una nueva propuesta de modificación a la Constitución, con la única intención allanarle el camino a la reelección del Presidente; se ha demostrado que esto solo ha contribuido a una mala gobernanza y a dividir sociedad.

En esta misma tesitura procede la siguiente pregunta. ¿Con cuáles argumentos puede pedir el mandatario ser refrendado para un nuevo período de Gobierno, si no ha podido ni siquiera controlar el precio de un alimento tan básico en la dieta del dominicano, como lo es la carne de pollo?

Sin obviar por supuesto, que la actual administración ha tomado empréstitos, por más de catorce mil millones de dólares, una cifra insólita; sobre la cual el Gobierno no ha hecho una rendición de cuenta. En el único renglón que se pueden ver sin binoculares el uso de los recursos del Estado, es en el referente a la publicidad; que por supuesto tiene como foco principal la figura del mandatario. Sin embargo, a pesar de esta grosera inversión en propaganda, el Partido oficial y el Presidente, siguen perdiendo de manera vertiginosa su popularidad.

Como he afirmado, el Presidente y su Partido ya no cuentan con el escenario del 2020, ni con sus antiguos aliados. En cuanto a este particular podemos citar el caso del Dr. Fernández, que su Partido apenas logró alcanzar la categoría de mayoritario en las pasadas elecciones, y hoy aparece en las encuestas con alrededor de un 35% y como líder de la oposición. Mientras el PLD, se ve diezmado por las múltiples acusaciones de corrupción y en adición a esto, su principal activo -el Expresidente Medina- asociado a estas acusaciones y políticamente inhabilitado.

Visto este nuevo escenario, los perremeístas han sabido muy bien hacia donde enfilar su artillería y quien es el principal obstáculo para su proyecto continuista. Al parecer tienen como guía, los números de las más recientes encuestas -incluyendo las que maneja el Gobierno- que sitúan a Fernández como el único aspirante Presidencial; con peso específico, para retar al actual mandatario con posibilidades de éxito.

Por supuesto, los asesores del Presidente Abinader también saben lo que significa tener que enfrentar a Leonel Fernández en un proceso electoral; de ahí el resurgir de estas campañas sucias; las cuales tuvieron su origen desde la primera oportunidad que el Expresidente se presentó al electorado -año de 1996- y desde entonces de manera consuetudinaria, sus adversarios continúan implementando.

