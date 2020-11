Abinader asciende a segundo teniente PN que tuvo fricción con un Senador

SANTO DOMINGO.- El presidente de la República dispuso el ascenso del segundo teniente Salvador Sánchez, comandante del destacamento de la Policìa en Castañuelas, Montecristi, quien se vio envuelto en un incidente con el senador de la provincia de Montecristi por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Pimentel Gómez.

“Estoy disponiendo el ascenso del 2do teniente Salvador Sánchez, comandante del destacamento de la policía en Castañuelas, Montecristi, como reconocimiento al cumplimiento del deber y a su apego a la ley”, señaló el propio Abinader en Twiter, dando de esa manera un espaldarazo a este oficial.

Según versiones de prensa, el incidente entre el Segundo Teniente y el Senador se produjo luego de que el primero ordenara el arresto del joven Carlos Mendoza “Tibiche”, quien supuestamente es un “protegido” del legislador y era perseguido tras varias querellas por alegadamente cometer agresiones y otros delitos en la comunidad de Castañuelas.

De acuerdo a esas versiones, Pimentel Gómez, siendo candidato a senador del PRM, mantuvo escondido en una finca de su propiedad del referido joven, a sabiendas de que era buscado por la Policía. Supuestamente después de ser electo, cuando se enteró de que el cuerpo del orden lo había arrestado, gestionó con el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, su inmediata libertad y el traslado de la dotación policial entera de Castañuelas.

El caso ha tenido una amplia repercusión en redes sociales y provocó una rápida reacción del Mandatario.

Senador se disculpa

Este lunes el senador Pimentel Gómez se disculpó por “por los desafortunados incidentes acaecidos” en el destacamento de la Policía Nacional de Loma de Castañuelas y destacó que solo estaba defendiendo a “un joven que estaba siendo acusado injustamente de actividades delictivas que no ha cometido”.

“Yo siempre he sido un protector, no del tigueraje, sino de los humildes, de los hombres que no tienen voz”, agregó el legislador en una nota de prensa.

Sostuvo que Carlos Mendoza “Tibiche” nunca había estado preso y es la primera vez que se ve envuelto en una situación de esta naturaleza. Alegó que él se gana la vida como barbero y es hijo de Natividad Rivas, a quien definió como “un hombre ejemplar, destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana”.

“Tenga por seguro el pueblo de Montecristi que su senador nunca ha intercedido ni intercederá jamás a favor de ningún criminal o persona que no sea decente”, expresó.

“Soy un hombre sin odio que sabe reconocer cuando yerra. Cuanto hicimos solo fuimos guiados por el sentido de ayudar a uno de nuestros conciudadanos. Desgraciadamente no lo hicimos como debiera. Por ello ofrecemos a todos, nuestras más sentidas disculpas”, dijo el legislador.

Ministro del Interior niega versión

La víspera el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, negó que haya autorizado el traslado de la dotación policial de Castañuelas ni ordenado la liberación del detenido mencionado.

“Aclaramos a la opinión pública que no hemos conversado con el Sen. Moreno Arias. Todo el que nos conoce sabe que nunca actuamos al margen de la ley. Como ministro tampoco he dado instrucciones a nadie para que violente la ley”, indicó.

