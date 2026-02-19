Ven Abinader es 4to presidente mejor valorado Latinoamérica

Según la consultora argentina CB Consultora Opinión Pública, Bukele lidera la clasificación con una aprobación del 72,6 % y una desaprobación del 24,8 %, cifras que refuerzan su posición como uno de los líderes con mayor respaldo en Latinoamérica.

Sheinbaum logra una aprobación del 68,5 % y un 29,9 % de rechazo, consolidándose como la segunda dirigente con mayor índice de aceptación entre los jefes de Estado evaluados en el sondeo realizado entre el 10 y el 15 de febrero de 2026 en 18 países de la región.

La sorpresa de la encuesta es Daniel Ortega, quien desde hace 19 años gobierna Nicaragua y que en febrero alcanza un índice de apoyo del 62,1 %, ubicándose en tercer lugar entre los 18 presidentes evaluados, pese a la compleja situación política que vive el país centroamericano, y registra un 35,1 % de desaprobación.

Al otro lado de la tabla se encuentra Delcy Rodríguez como la mandataria peor valorada, con apenas 23,7 % de imagen positiva frente a un 72,7 % de rechazo. La líder chavista juró el 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo de las fuerzas estadounidenses en Caracas.

En cuarto lugar está el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 54,8 % de aceptación y un 41,1 % de rechazo, seguido del gobernante de Costa Rica, Rodrigo Chaves, con un 53,2 % de respaldo frente a un 43,3 % de desaprobación.

En la franja media figura el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con un 49,2 % de imagen positiva y un 47,5 % de valoración negativa, pese a que en diciembre encabezó la medición regional y ahora muestra un aumento del rechazo.

Una situación similar atraviesa el mandatario de Argentina, Javier Milei, quien también lideró la encuesta en diciembre y ahora se ubica octavo con un 46,8 % de apoyo frente a un 51,7 % de desaprobación.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz —en séptimo lugar— obtiene un 48,8 % de aprobación y un 46,3 % de rechazo. También en la mitad inferior se encuentra el mandatario de Honduras, Nasry Asfura, que tomó posesión del cargo el pasado 27 de enero, con un 43,4 % de respaldo y un 50,4 % de valoración negativa.

La lista continúa con Gabriel Boric, de Chile, con un 43,2 % de apoyo y un 53 % de rechazo; Santiago Peña, de Paraguay, con un 42,9 % de imagen positiva frente a un 55,3 % negativa; y Yamandú Orsi, de Uruguay, con un 40,7 % de aceptación y un 56,5 % de desaprobación.

Entre los presidentes con menor respaldo están Gustavo Petro, de Colombia —en el puesto 13— con un 38,3 % de aprobación frente a un 58,0 % de rechazo; Daniel Noboa, de Ecuador, con un 36,8 % de imagen positiva y un 59,8 % negativa; y Bernardo Arévalo, de Guatemala, con un 34,9 % de aceptación frente a un 60,3 % de desaprobación.

En los últimos puestos se ubica José Jerí, quien al momento del estudio aún ejercía como presidente interino de Perú —fue destituido este martes 17 de febrero— con un 32,8 % de respaldo y un 58,3 % de rechazo, y en penúltimo lugar el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, con apenas un 31,6 % de apoyo frente a un 64,7 % de valoración negativa.

El sondeo de CB Consultora fue realizado entre el 10 y 15 de febrero a 22.487 personas, con muestras de entre 2.004 y 2.630 encuestados por país, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error por país de entre ±1,9 y 2,2 %.