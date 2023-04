Abinader 48.2%, Leonel 23.5% y Abel 12.4, según encuesta Gallup

SANTO DOMINGO.- A un 46.9% de la población le gustaría que Luis Abinader, actual presidente de la República y dirigente del gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM), ganara las elecciones presidenciales del 2024, un 26.7% prefiere a Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo (FP) y 17.3% a Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Los datos en este sentido fueron arrojados por una encuesta de la firma Gallup, realizada del 1 al 5 del presente mes de abril, con el patrocinio del grupo de comunicaciones RCC Media. Los resultados de la misma fueron ofrecidos este lunes por el programa El Sol de la Tarde, que se difunde por la emisora Zol 196.5.

Aunque no tienen partidos reconocidos, otros que figuran con resultados son Yadira Marte (0.1%) y Carlos Peña (0.1%).

Para esta encuesta fueron hechas 1200 entrevistas presenciales o cara a cara, en distintas regiones del país.

Ante la pregunta, ¿por cuál de los políticos no votaría nunca?, Leonel figura con 37.3%, Abinader con 26.6% y Abel Martínez 20.7%.

Respecto a si alguno de los actuales candidatos podría obtener más de la mitad de los votos en mayo del 2024 (o sea más del 50% del total y que por tanto las elecciones se decidirían en primera vuelta), 63.8% dijo que sí, 30.5% que no (ninguno) y 5.6% dijo que no sabe o no respondió.

