ABANCORD destaca eficiencia de la IA en la banca dominicana

Panel de ABANCORD

SANTO DOMINGO. – La Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) celebró su XI Congreso Anual 2025 bajo el lema “Del riesgo a la oportunidad: La Inteligencia Artificial transformando las entidades financieras en República Dominicana”.

El evento reunió a autoridades financieras, representantes de la banca y expertos internacionales que intercambiaron sobre cómo la IA transforma el mercado dominicano.

La IA permite la detección temprana de fraudes, la prevención del lavado de activos, el cumplimiento regulatorio en tiempo real y el diseño de productos que faciliten la inclusión de más ciudadanos al sistema financiero.

INNOVACIÓN CON PROPÓSITO

La presidenta ejecutiva de ABANCORD, Cristina de Castro, destacó la visión institucional al respecto.

“Este congreso confirma que la IA solo tiene sentido si se traduce en innovación con propósito: más confianza, mejor servicio y mayor inclusión financiera para la República Dominicana”, expresó.

Durante la conferencia de apertura, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., destacó que los avances de SupTech y RegTech permiten a las autoridades el análisis de datos en tiempo real y la anticipación de riesgos de liquidez y solvencia.

En sus palabras, “la inteligencia artificial complementa—no sustituye—el juicio y la ética profesionales. Hoy la supervisión puede ser más ágil y preventiva, con mejores herramientas para enfrentar el fraude y el lavado”, sostuvo.

PARADIGMAS DE LA IA

La agenda del Congreso incluyó la conferencia magistral de EY Panamá sobre los nuevos paradigmas de la IA en los servicios financieros.

También un panel moderado por la Superintendencia de Bancos con Visa República Dominicana y GOvox, en el que enfatizaron que la IA genera eficiencia.

También, indicaron, fortalece la confianza de los clientes y abre oportunidades de bancarización en un país donde todavía alrededor de tres millones de personas permanecen fuera del sistema formal.

agl/of-am