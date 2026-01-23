ABA: Crédito bancario impulsa desarrollo turístico dominicano

SANTO DOMINGO. – La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) destacó el impulso del financiamiento bancario al turismo dominicano, un sector estratégico para la economía nacional.

Informó que la cartera de crédito bancario destinada a la rama turística registró un crecimiento acumulado de 67% durante el período 2020-2025.

Indicó que las cifras pasaron de RD$67,483 millones en noviembre de 2020 a RD$112,524 millones en igual mes de 2025, con incremento absoluto de RD$45,041 millones.

Asimismo, resaltó el notable dinamismo que evidencian varias provincias en esa rama económica, con un favorable comportamiento en los créditos con ese destino.

LA ROMANA ENCABEZA

El listado es encabezado por La Romana con un crecimiento de 100%, seguida de Puerto Plata (72%), Santiago (59%) y El Seibo (6%).

No obstante, la ABA precisó que el Distrito Nacional, La Altagracia y el Seibo concentran los mayores montos de finanzas otorgadas por la banca múltiple al turismo en la República Dominicana.

En conjunto representan el 93% de la cartera a noviembre de 2025, según datos de la Superintendencia de Bancos (SB).

El gremio bancario expuso el uso que tendrán esas facilidades, entre ellas la construcción de nuevos proyectos hoteleros, entre otros negocios.

“Estamos conscientes de la importancia que reviste la actividad turística para el desarrollo de la economía dominicana, sector que, al cierre de 2024, representó 8.3% del PIB”, aseguró la ABA en nota de prensa.

Ponderó que el sector es un importante generador de divisas y registró ingresos para la República Dominicana por encima de los US$11,200 en 2025, acorde a SB.

Destacó entre las acciones del Gobierno para obtener esos logros la Feria Internacional del Turismo (FITUR), que se desarrolla esta semana, y el acuerdo de Cielos Abiertos firmado entre República Dominicana y Estados Unidos.