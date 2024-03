A qué se llamó la Ilustración (7 de 10)

El teatro debe ceñirse a los ejemplos de los tres dispositivos, no ya establecidos por Aristóteles sino un tanto rudamente sintetizados: unidad de acción, lugar y tiempo; es más, los franceses amplifican la unidad de estilo. Inglaterra mediante la estética empirista y, en especial, la Alemania, esto es, los apoyos personificados paradigmáticamente por Lessing y Kant, precisarán una posición evoluciona, que refutaría frontal todo teatro francés, y la proposición de la singularidad del genio.

Idealismo: El buen gusto consta rechazar lo vulgar: no se cuenta con los criterios estéticos del pueblo y la realidad que ofrece la literatura es mejor de lo que la realidad es, es estilizada, neoclásica. El lenguaje es mejor de lo que la realidad es, es estilizada, neoclásica.

El lenguaje no admite groserías ni insultos, y busca el purismo, aunque con frecuencia se contagia de galicismos; no se presentan crímenes ni críticas a un poder que es inmutable (no se trata, por ejemplo, el tema del tiranicidio en el teatro, ni aparecen mescladas las clases populares con las elevadas por decoro, ni temas de mal gusto como el suicidio que solo aparecerá en el Romanticismo con Werther de Goethe), y todo es amable y elevado.

Se excluye lo temporal y lo histórico, cualquier forma de cambio “desde abajo” de la cosmovisión ilustrada.

Universalismo: El modelo generalizador y objetivador de la conciencia lleva a los ilustrados arrogarse una práctica cultural internacional, a adjudicarse la referencia cultural (Cartas persas de Montesquieu, ataques a la diversidad de las religiones de Voltaire, gusto por el exotismo de los libros de viajes), y fundan todo tipo de tradiciones en el modelo grecorromano que les esgrime de fuente principal.

Conciben interés por exótico, pero no lo asumen, porque emplean en él lo concretamente humano y universal. Y como la tradición literaria, más universal es la clásica y el academicismo francés la ha incorporado, todo lo francés se pone de moda y poseer la lengua francesa se transfigura en un signo de distinción: el arte y la cultura francesa influye en Alemania, España y Rusia y sus lenguas se llenan de galicismos.

Se habla de “las Grecia, las Romas y las Francias” porque no existe (aún) el subjetivo nacionalismo romántico ni la teoría de los caracteres nacionales y se siguen los géneros puros e intemporales del clasicismo grecolatino: la fábula, la tragedia, la comedia, la oda, la elegía, la égloga o pastoral, la sátira, el poema didáctico o moral.

Y se desatienden géneros propios de otras culturas barrocas como la tragicomedia lopesca o el drama isabelino, o de aire medieval como la comedia de santos o el auto sacramental, modelos desviados y apartados del clasicismo universal. El universalismo ilustrado empieza a elaborar utopías de gobierno colectivo cuyo choque con la realidad desencadenará la Revolución francesa.

Por otra parte, la ilustración inglesa, empirista, y la Ilustración alemana, de tendencia idealista, promoverán una filosofía y un arte, sobre todo esta última, de mucho mayor calado que el formado por el neoclasicismo francés.

De cepa española, aunque en gran medida fransferrada a Italia por la expulsión de los jesuitas de 1767, fue la importante y tardía Ilustración española o hispánica, universalista y comparatista encabezada por Junas Andrés, el lingüista Lorenzo Hervás, el musicólogo Antonio Eximeno y los afamados botánicos y filipinismos y americanistas.

La filosofía ilustrada. La Ilustración se alimentará filosóficamente de diferentes movimientos y corrientes del pensamiento, principiando por el moderno del siglo XVII.

Entre ellos, hay destacar el Antropocentrismo, el Racionalismo (René Descartes, Blaise Pascal, Nicolás Malebranche, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhem Leibniz), el Empirismo (Francis Bacon, John Locke y David Hume), el Materialismo (La Mettrie, D´Holbach), el Hipercriticismo, el Pragmatismo, el Idealismo (La Berkeley e Emmanuel Kant) y el universalismo.

En las áreas de la filosofía, metafísica, geometría astronomía, astrofísica, geografía, lógica, ética, derecho, estética, de odontología, religión, ciencia, política engloba destacar la obra de Emmanuel Kant, que sigue teniendo sobrada vigencia, en esos temas, en la actualidad. Todo el movimiento filosófico tiene su expresión en el resto de los órdenes de la vida social nacional y europea.

La política en la Ilustración. En política brota el despotismo ilustrado que trasladará rápido, aún en su contra, a la teoría de la separación de poderes.

jpm-am

