A que se llamó la Ilustración (6 de 10)

La cautela a las expresiones más tenebrosas del hombre compone lo que se ha venido a llamar “la cara oscura del siglo de las luces”.

Racionalismo: Todo se somete a la razón y la práctica sensible, y lo que ella no consiente no puede ser creído. Durante la Revolución francesa, incluido se rindió culto a la “diosa” Razón”, que se asocia con la luz y el adelanto del espíritu humano (Condorcet), Las pasiones y sentimientos son un mal en sí mismos.

Todo lo carente de armonía, todo lo desequilibrado y desigual, todo lo desmedido y excesivo se piensa inhumano en estética.

Hipercriticismo y su subsecuente reformismo: Los ilustrados no toman sin censura la tradición del pasado: con la Enciclopedia se modifican todo el discernimiento anterior filtrándose a la luz de razón y desprecian cuanto no se somete a los principios laicos y materialistas que esta impone. Por ello desdeñan toda superstición y superchería (los “errores comunes” de Benito Jerónimo Feijoo), incluyendo a menudo la religión.

Los consideran signos de postergación y de una sociedad menguada: es preciso depurar el pasado de todo lo que es oscuro y poco racional para construir una sociedad mejor y más pura. Se emplea la literatura (el teatro, la fábula, la sátira) para corregir los defectos de la sociedad y mejorarla (castigat ridendo mores, “corregí riendo las costumbres, señala Horacio): se educa, no se entretiene sino para conseguir lo primero.

La tragedia muestra las aciagas secuelas de la efusión o sentimiento fuera de control; la comedia afrenta los defectos morales del ser humano; la fábula abastece ejemplos de conductas útiles y prudentes y anti ejemplos opuestos.

La historia se empieza a documentar con rigor; las licencias se vuelven únicamente empíricas y experimentales; la sociedad misma y sus formas de gobierno emprenden ser sometidas a la crítica social, lo que culmina en las revoluciones al fin del periodo.

Hay un gran deseo de utopía política, que Jean-Jacques Rousseau formula con su concepto de voluntad general para inspirar gobiernos más justos; igualmente, Montesquieu exige una justicia mejor preconizado el principio de separación de poderes; la revolución americana declara buscar la felicidad frente al modelo monárquico.

Empieza a hablarse de constituciones. Se crean compañías para mejorar todas las disciplinas (académias científicas como la Royal Society, bibliotecas públicas, museos, Sociedades económicas de amigos del país…).

Las ciencias (Issac Newton, Leibniz, Georges Louis Leclerc, Linneo, Lavoisier, Euler, Franklin), la medicina (vacuna, primeros intentos de higienización), la tecnología (máquina de vapor, reinvención de la porcelana, lanzadera volante, lámpara de gas, cronómetro, termómetro, sextante), la economía (Adam Smith) prosperan pre claramente gracias a esta inquietud, por lo que hay un gran incremento demográfico.

Pragmatismo: Únicamente lo beneficioso vale la pena realizarse; se despliega la filosofía del utilitarismo ponderada por Jeremías Bentham que encuentra un principio ético general en la felicidad expresada por Epicuro, bajo el método de “la mayor felicidad para el mayor número de gente”. Las literaturas y las artes en general han de tener un fin útil, que puede ser didáctico (enseñanza), moral (purificar de las insensatas pasiones) o social (sátira de las malas costumbres, para corregirlas).

De ahí que entren en crisis géneros como la novela o que se cultiven las novelas de aprendizaje y que se pongan de moda las fábulas, las enciclopedias, los ensayos, las sátiras, los informes y en general los géneros ensayísticos. El teatro pretende corregir las costumbres con la comedia y sanear de pasiones el alma con la tragedia. Esta es la poética finalista del Neoclasicismo francés, generalmente impugnada por el Empirismo inglés y la Ilustración alemana-

Imitación: La imitación se realiza relativa a la mathesis cartesiana. La singularidad se considera una falta en el restrictivo neoclasicismo francés, que no supo asumir a Shakespeare, y se estima que se pueden lograr obras maestras “con receta”, imitando lo mejor de los autores grecorromanos (clasicismo y neoclasicismo), que se construyen en modelos para la arquitectura, la escultura, la pintura y la literatura.

La erudición domina en el terreno artístico y extingue toda creatividad en Francia y toda cultura sujeta a su autoridad El buen gusto es el discernimiento primordial y se exceptúa lo anómalo, lo feo, lo decadente, lo agorero y tenebroso, la violencia la noche, las exaltaciones disolutas y la muerte.

