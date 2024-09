A propósito de la educación: al Presidente y la nación (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – Me ha inducido a escribir este artículo decenas de conversaciones que he sostenido con personas diferentes en los cuatro puntos cardinales de la república, incluyendo los que viven en las regiones más remotas, ello, tras un periplo que me ha permitido sondear el estado general del país en términos geográficos y el de la gente en lo referente a lo económico, cultural y espiritual.

2 – En lo geográfico, el país está precioso, con una vegetación verde y exuberante. Las fincas, unas repletas de ganados, otras de cultivos extensos. El arroz, el cacao, el café, los cocoteros, los cítricos y demás frutales, da gusto verlos. Existen una red de carreteras impresionantes con puentes y elevados que nos acercan al primer mundo. El nuestro, es un país de ensueños. Su geografía, planicies, ríos y montañas es una obra prodigiosa de la naturaleza de Dios. Recorrer las costas, ya sea por el litoral Norte, Sur, o el Este, es una experiencia mística mirar en lontananza unos mares con tonalidades de azul y verde mientras se respira profundo el aire impregnado de sales marinas, que suavemente se deslizan por las fosas nasales, hasta llegar a los pulmones.

3 – En lo económico, el país muestra una vitalidad sorprendente. Mucho comercio, cantidad enorme de vehículos, viviendas majestuosas por doquier, centros de diversión y de vicios a granel. Ahora bien…, en medio de tanto progreso y el boato de unos pocos, yace aprisionada en la pobreza extrema la gran mayoría de la población como en un callejón sin salida. La diferencia entre riqueza extrema y pobreza extrema aflora en toda la faz de la geografía nacional. Pero, lo más impactante de toda esta situación es la pobreza intelectual y espiritual que afecta a todos los sectores imbuidos en el individualismo neoliberal del sálvese quien pueda.

4 – En el recorrido aludido, he identificado que la problemática más seria que afronta nuestro país es el estancamiento del desarrollo humano. Este concepto sitúa a los individuos en el centro del desarrollo; para ello asegura igualdad de oportunidades para acceder a una educación integral, la cual les permitirá a las personas insertarse en la sociedad como entes productivos, éticos y morales, en concordancia con las capacidades que cada uno desarrolle.

5 – Según las Naciones Unidas para el Desarrollo, el desarrollo humano no se limita solo al crecimiento económico, sino que también incluye aspectos como la educación, la salud, la igualdad de género, la participación política y la protección del medio ambiente.

6 – También, la misma entidad notifica que, este desarrollo se ha visto afectado por una serie de factores, como el acceso a los recursos y oportunidades, la calidad de los servicios públicos, la estabilidad política y social, y la protección de los derechos humanos. Y especifica, que el desarrollo humano es un objetivo fundamental para los gobiernos y para las organizaciones internacionales que buscan mejorar la calidad de vida de las personas y promover la igualdad y la justicia social.

7 – En mi peregrinar por todo el país, pude determinar la falencia que tenemos en desarrollo humano, principalmente en los barrios marginados y en todos los campos del territorio nacional. En este andar me topé con que el libertinaje y la promiscuidad campean por sus fueros. En todos los barrios y campos de mi país, por más remotos que estos sean, los jóvenes y no tan jóvenes están entregados al vicio de las drogas, al alcohol, a los juegos de azar, a la lidia de gallos y a todo tipo de actividad que corrompe el espíritu y destruye las finanzas personales. Hasta la música que oyen, es parte de ese combo para el envilecimiento.

8 -Esta problemática adquiere la categoría de catastrófica cuando observamos que las pulperías de un caserío cualquiera de 30 o 40 casas tienen una máquina de juego, a la que acude gente muy pobre y analfabeta a jugar hasta lo que tienen para la comida. Además, al lado se encuentra la banca de lotería, un poco más allá, el bar con música a todo volumen día y noche, y en medio de esta geografía, se ubica un punto de droga. En estos poblados abundan las historias de jóvenes adictos al juego y a las drogas, que para satisfacer sus vicios roban hasta a sus padres.

9 – En apoyo a esa degradación moral y económica en nuestra RD, existen más de 60 mil bancas de loterías y apuestas, lo que representa el 15 % del total de economía de todas las empresas dominicanas. Este dato revela, una banca de estas por cada 850 metros, y una por cada 193 habitantes. Partiendo de que en el país hay 6, 500 escuelas públicas, se tiene un promedio de 10 bancas de lotería por cada escuela pública. Otro dato: se ha calculado que en nuestra RD, hay más de 70 mil puntos de droga, lo que arroja un promedio de 10 “negocios” de estos por cada escuela.

10 – Este sector de la economía envuelve alrededor de 160 millones de pesos cada día en juego de loterías; lo que suma aproximadamente 58,400 millones de pesos al año; ¡todo un dineral!, que debiera de ser empleado por los padres para mejorar la alimentación familiar y para otras prioridades. Esta situación, que catálogo, como deplorable, profundiza cada vez más los problemas sociales de aquellos lugares y del país en general; en consecuencia, los juegos de azar, cualquiera que estos sean, conspiran en un ciento por ciento contra la meta del desarrollo humano que como nación nos hemos planteado lograr, por ende, la expansión de este ludismo, también viene a ser toda una “conspiración mayor” contra la estabilidad de la patria.

11 – Ahora bien, estamos contestes en que la grandeza y progreso de un país depende de la calidad de sus seres humanos, y que esa calidad depende de la educación integral recibida, fundamentada en lo moral y ético; siendo así, nos preguntamos, ¿cómo es posible lograr la meta del desarrollo humano en nuestra RD, y en consecuencia el desarrollo del país, si el Estado permite, la situación hegemónica que hemos descrito de los juegos de azar?

A modo de conclusión

A – Tan solo hace tres días que la líder empresarial dominicana, Circe Almánzar, durante la jornada inaugural del Gaming & Technology Showcase (GAT 2024) “para trazar el futuro de este dinámico sector en crecimiento”, abogó por una regulación efectiva de los juegos de azar en línea en la República Dominicana. Note el lector, que esta empresaria desarrolla su discurso alabando esta área de la economía dominicana, al señalarlo como “dinámico sector en crecimiento”. Con esta posición Circe Almánzar omite la repercusión nociva de esta industria en el desarrollo humano y por ende del país.

B – Finalmente, expongo la solución a largo plazo de la problemática lúdica planteada. Erradicar sectores tan poderosos no es posible hacerlo de un plumazo en un sistema como el nuestro. No obstante, para su conjuración a largo plazo, propongo trabajar en las escuelas con la concientización de los niños en esta área. Que de manera constante sea parte del currículo escolar la concientización sobre lo peligroso y nocivo que resultan ser los vicios y adicciones de todo género, para el individuo, la familia, la sociedad y el país.

En el contexto de lo expuesto, para un debate de las ideas, les dejo la palabra al presidente Luis Abinader, al ministro de educación y a la nación.

