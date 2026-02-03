A Guido hay que dejarlo levantar vuelo (OPINION)

El autor es escritor. Reside en Nueva York

Si hay un tema que siempre he querido tratar en público, es el que tiene que ver con la generación de la que formo parte. Nacimos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra de Corea, entre 1945 y 1953 mas o menos.

Globalmente nos han bautizado como los Baby Boomers, pero en nuestro país, República Dominicana, la característica que nos identifica y define es un tanto mas local. De nosotros, decía mi abuelo don Jacinto Heredia: “son esos muchachos que se hicieron hombres en los tiempos que mataron al Jefe”.

Y tenía razón “Jacintico mata puerco”, que era su nombre de guerra, pues se dedicaba a vender carne de cerdos domésticos y también cimarrones; esos cerdos cuasi salvajes que cazaba en Los Haitises y que eran muy bien pagados.

De esas circunstancias heredé el honorable mote de “El Jabalí”; honorable porque deben saber ustedes amigos lectores, que ese noble animal solo puede existir “suelto en los montes o asado en un festín”. Los que son criados en granjas, son simples cerdos, nunca jabalíes; y eso me enorgullece y define mi estilo de vida, porque lo decía mi abuelo: “nunca ha vivido un jabalí amarrado”.

Pero volvamos a esa camada de muchachos que nos formamos al calor de la lucha social post trujillista. La mayoría nos identificamos -en esos años- con las ideas libertarias y el fervor revolucionario que nos llevó a la Revuelta de Abril. Soñábamos con la revolución cubana…, hasta que la conocimos.

Hoy rondamos los 80 años, somos bisabuelos, hemos criado tres generaciones, pero seguimos atados a esos “años de gloria ya idos” y hay muchas cosas que no entendemos o nos resistimos a aceptar.

Nuestros muchachos son diferentes a nosotros, porque así es la vida. No están en el deber de seguir nuestras líneas maestras, ideológicamente hablando. No creen en lo que creímos nosotros porque su realidad es otra. Su escenario de vida y lucha es totalmente diferente al que vivimos nosotros cuando nos decidimos por el 14 de Junio o el PRD, en lugar de la Union Cívica o la Social Cristiandad.

De modo que los sentimientos políticos y sociales de Maximiliano Gómez, en modo alguno debemos endosárselos a sus hijos. Sobre todo después que ellos han dado muestra de independencia de pensamiento y respeto por la herencia de sus padres.

Es absolutamente inaceptable y hasta repugnante, que viejos recalcitrantes, que se han acomodado tan muellemente a las “delicias” de esta sociedad, buena parte de ellos usufructuando las conquistas sociales que la clase obrera estadounidense ha alcanzado y de la libertad de expresión que aquí se respira, se conviertan de pronto en inquisidores, sancionando el pensamiento y la independencia de criterio de un joven brillante y responsable como lo es Guido Gómez Mazara.

Lo que algunos de ellos no ha hecho, es cumplir con esa sentencia ineludible que el presidente Roosevelt consignó en su muy discutido “New Deal” de los años 40 y tantos: “reportar el mínimo de 40 quarters al IRS, para tener derecho a una pensión regular -aunque exigua- del Seguro Social”.

Resulta muy cómodo instalarse en las “entrañas del imperialismo, para desde aquí despotricar y lanzar acusaciones” contra todo el que no quiera seguir al pie de la letra lo que sus padres proclamaron en sus tiempos jóvenes.

Tiene sobradas razones Guido cuando sostiene: “yo no soy traspatio mental de Maximiliano Gómez; yo no soy un calco de sus ideas, aunque las respeto y siento orgullo por su valentía y por ciertas decisiones que en su momento hubo de tomar”.

Es que Guido vive una época muy diferente a la de su padre y las demandas de aquellos tiempos, hoy no tienen ese rigor político de entonces. Para aquellos momentos nos esperanzábamos en que un grupo de “hombres valientes, armados con el pensamiento luminoso de Fidel Castro y los demás teóricos del foquismo guerrillero”, era el instrumento básico para instaurar la Dictadura del Proletariado a nivel mundial.

¡Qué cándidos éramos! Fuimos tan románticos como se suele ser al conseguir el sí de la chica, y nos hacíamos novios a los trece años. El problema es que ya rondábamos la mayoría de edad y la debilidad de soñar despiertos siempre viene acompañada de riesgos capitales.

Lo que si me gustaría preguntar a esa legión de zánganos sociales ¿por qué no acompañaron al Moreno en su cruzada?, o a cualquiera de los que posteriormente repitieron su ruta de vida, o algo mas concreto: ¿dónde estuvieron ustedes -los que para entonces eran adultos- aquellos días 15 y 16 de junio de 1965?, porque yo si sé dónde estuvo Maximiliano Gómez y donde estaba yo.

Pero en medio de mi ignorancia, todavía puedo entender las motivaciones de ese puñado de granujas -aunque no las comparta- que se empeñan en exigir de Guido una determinación que ellos, siempre estuvieron lejos de tomar. Es mas, ni siquiera intentaron respaldar alguna de esas intentonas revolucionarias que se suscitaron contra el régimen.

Ellos tratan de cerrar el camino del hijo de Carmen Mazara, bajo el alegato de que él debe tomar el discurso de su padre -entendible aunque no válido, hace 50 años- y abandonar su ruta de búsqueda democrática del poder político, bajo las reglas vigentes en este siglo XXI.

Al momento de concluir esta amarga perorata, debo confesar que comprendo si a algunos de los aludidos, esta prédica les resulta infame y deciden contratarla a la luz de la razón. Estoy a su orden cuando quieran enriquecer la discusión.

¡Vivimos, seguiremos disparando!

