Interior y Policía limita a sólo 2 horas mitin en Plaza de Bandera

A la izquierda, Plaza de la Bandera, en Santo Domingo. A la derecha, Angelo Vásquez Hernández, vocero de la Antigua Orden Dominicana,.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Interior y Policía (MIP) de República Dominicana impuso restricción a una manifestación que la Antigua Orden Dominicana (AOD) y otros grupos nacionalistas convocaron para hoy en la Plaza de la Bandera, en esta capital, para protestar por lo que entienden son atentados a la soberanía de este país caribeño.

El organismo oficial, mediante resolución, estableció que dicha actividad debe comenzar a las 4:00 de la tarde y terminar a las 6:00 pm, en razón de que el entorno de dicha plaza es un área de alta circulación vehicular.

Subrayó que si bien respeta el derecho a la protesta consagrado en la Constitución, es fundamental que ésta y otras actividades se desarrollen conforme a las normativas vigentes, respetando el tiempo máximo autorizado de dos horas para una caminata y el derecho al libre tránsito de todos los ciudadanos.

El Ministerio de Interior y Policía dijo que, como parte de su compromiso con el orden y la seguridad, se garantizará la presencia de la fuerza pública para acompañar la manifestación así como cualquier otra que ejerza su legítimo derecho a protestar, conforme a lo estipulado en la ley y la Constitución de la República Dominicana.

ANTIGUA ORDEN SE NIEGA A ACEPTAR DISPOSICIÓN

De inmediato, la Antigua Orden Dominicana informó que se niega a aceptar que le sea limitado el tiempo de su protesta a sólo dos horas, en una esquina definida, bajo el pretexto de proteger el orden público.

“El orden público no se ve alterado por la protesta patriótica, sino por el abandono de nuestras instituciones frente a los verdaderos problemas que nos aquejan”, dijo.

COMUNICADO DEL MIP

A continuación, el comunicado oficial del Ministerio:

“Ante la solicitud de No Objeción a la manifestación por tiempo indefinido presentada por el grupo denominado «Antigua Orden Dominicana», el Ministerio de Interior y Policía considera pertinente aclarar los siguientes puntos:

No objeción otorgada: Al mencionado grupo le fue concedido la no objeción para el uso de la vía pública por un periodo de dos horas, para la realización de una caminata. Este tiempo es una política estándar del Ministerio, aplicable a todas las solicitudes de No Objeción de protestas sobre la vía pública de la actual gestión, con el objetivo de garantizar el derecho al libre tránsito de todos los ciudadanos.

Protestas fuera de la vía pública con presencia en espacios públicos: Es importante señalar que no existe en el acto de “no objeción” otorgado limitación legal en cuanto al tiempo de uso del espacio público de la Plaza de la Bandera para manifestarse y expresar las ideas. El Ministerio de Interior no prohíbe el derecho a la protesta de ningún ciudadano dominicano, conforme a los establecido en Constitución de la República.

Finalmente, como lo establece el acto emitido este Ministerio garantizará el acompañamiento de la fuerza pública en la manifestación de este o cualquier otro movimiento que ejerza su derecho legítimo a la protesta, conforme a lo establecido por la ley y la Constitución dominicana.

Ministerio de Interior y Policía Fecha: 4 de octubre de 2024

CARTA ABIERTA DE LA ANTIGUA ORDEN DOMINICANA

La siguiente es una Carta Abierta que acaba de divulgar la entidad que convocó la manifestación, firmada por su líder y vocero Ángelo Vásquez Hernández:

Un Llamado a la Defensa de la Libertad y Soberanía Dominicana

“A nombre de la Antigua Orden Dominicana y en mi calidad de su líder, me veo en la obligación de alzar mi voz ante la insólita restricción que ha impuesto el Ministerio de Interior y Policía sobre nuestra manifestación patriótica programada para el 5 de octubre de 2024. Este permiso que «autoriza» nuestra manifestación es, en realidad, una traba más para coartar la libertad de expresión y protesta que tanto hemos defendido a lo largo de nuestra historia.

No podemos quedarnos callados. La República Dominicana ha sido un baluarte de libertad desde los tiempos de nuestro Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, quien expresó que «vivimos en libertad si no debemos obediencia a nadie y nadie tiene derecho a imponernos cadenas».

Hoy, esas cadenas se ven renovadas por una política migratoria complaciente que ha permitido la invasión descontrolada de la inmigración ilegal haitiana. Estamos siendo condenados, no por fuerzas extranjeras, sino por la desidia de gobiernos que han olvidado los sueños de los fundadores de esta nación. No podemos permitir que nuestro país se aleje cada día más de los ideales de nuestros padres fundadores.

Este mismo gobierno, que hoy nos pone barreras para protestar pacíficamente, es el que alcanzó el poder gracias a las protestas que tuvieron lugar en Plaza de la Bandera en 2020, donde miles de dominicanos se congregaron, exigiendo transparencia y justicia. No podemos olvidar tampoco la Marcha Verde, que durante semanas protestó sin restricciones en frente del Palacio Nacional, demandando el fin de la corrupción. ¿Dónde quedó esa libertad de la que hoy se hacen defensores?

Los dominicanos hemos demostrado en el pasado que cuando nos unimos por una causa justa, no hay poder que nos detenga. Y hoy, más que nunca, esa causa es la defensa de nuestra soberanía frente a la inmigración ilegal que amenaza nuestra identidad, nuestra economía y nuestra seguridad.

Nos negamos a aceptar que nos limiten a solo dos horas de protesta, en una esquina definida, bajo el pretexto de proteger el orden público. El orden público no se ve alterado por la protesta patriótica, sino por el abandono de nuestras instituciones frente a los verdaderos problemas que nos aquejan.

¡Dominicanos, este es el momento de alzar la voz! Hoy, como en los tiempos de Duarte, tenemos el deber de luchar por un país libre y soberano. Les invito a todos a unirse a esta y a todas las protestas patrióticas convocadas. No permitamos que nos callen. La libertad y la patria no se negocian, se defienden.

¡Que viva la República Dominicana libre y soberana!

Atentamente,

Ángelo Vásquez Hernández

Líder de la Antigua Orden Dominicana»

sp-am