El mundo del béisbol reacciona a bates “torpedo” de Yankees

“Soy un animal de costumbres”, dijo Lockridge. “Me gustan los bates que estoy usando… Probablemente no le di suficiente uso para saber realmente cuáles habrían sido los beneficios para mí personalmente. Cuando te va mal, normalmente eres tú. No es tu bate. Cuando estás bateando bien, estos son bateadores realmente buenos que se desempeñan al más alto nivel. No creo que usar esos bates esté causando todos los jonrones”.

(Con información de MLB en Español)

of-am