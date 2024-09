Sobre Venezuela: diálogo mayéutico con Bernardo Vega

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

Preliminar

A – Los profesores en sus clases acostumbran a dar un repaso al tema de la materia que están enseñando a sus alumnos, y como tengo “complejo de profesor y maestro”, comienzo este artículo repasando el significado de los términos mayéutica socrática e imperialismo. Pido excusas a los letrados que pueden sentirse ofendidos en su categoría de eruditos por esta explicación, porque básicamente yo no escribo para ellos, sino para la gran masa de mi pueblo, que no domina estos conceptos que son claves en el mundo de la geopolítica.

En una enciclopedia de filosofía, la mayéutica socrática se define con el concepto siguiente:

B – Es el método de preguntas y respuestas aplicado por Sócrates a sus alumnos para generar un diálogo que provoque un razonamiento inductivo que conduzca finalmente a una verdad universal. El mismo evoca la metáfora de ayudar en el parto, haciendo referencia al proceso de «parir el conocimiento». Su metodología es la siguiente: Planteamiento del tema/ Respuesta y discusión/ Confusión y desorientación/ Definiciones más generales/ Conclusión, aunque esta no sea definitiva.

De modo, que con el “diálogo mayéutico” los participantes se ponen de acuerdo para desarrollar un debate de ideas con preguntas y respuestas, con el objetivo de que salga la luz la verdad de los hechos.

C – El término imperialismo, los textos políticos lo definen así: Actitud y doctrina de las potencias que practican dominar a otros más débiles, por medio de la colonización o recolonización lo que implica la imposición de sistemas políticos y económicos por medio de la fuerza militar que asegura la explotación con saqueo del país colonizado. Hasta el diccionario de la “Real Academia de la Lengua Española”, da esta definición de imperialismo. Hecha esta aclaración, pasamos al tema que nos ocupa.

1 – Pues bien, me ha motivado a escribir el texto presente, varios artículos del economista e historiador Bernardo Vega y de otros connotados intelectuales dominicanos, que se han sumado al bloque global de ultraderechistas, que unidos denostan al gobernante venezolano Nicolás Maduro y que alineados con el gobierno de los Estados Unidos, persiguen su derrocamiento. En esos ataques inmisericordes contra el sucesor de Chávez, la matriz del libreto es similar y la repiten como un mantra: “Nicolás Maduro es un dictador. Nicolás Maduro perdió las elecciones, y ahora mediante un fraude colosal se las quiere arrebatar a Edmundo Gonzáles Urrutia, etc.”

2 – Ahora bien, los imperios son una tiranía de las peores; se aplican a controlar la economía y la política del país por la vía militar, por ejemplo, Estados Unidos tiene más de mil bases militares distribuidas en todo el planeta para ese fin. A sangre y fuego buscan dotar a sus corporaciones transnacionales con materias primas baratas que saquean a los países más débiles con maneras crueles e inmisericordes.

3 – De esta afirmación, los hechos no me dejan mentir; los cuales, Bernardo Vega, como el historiador y economista qué es, los conoce al dedillo. Es una historia sangrienta de 200 años de guerras y más guerras, de golpes de Estado macabros, de asesinatos colectivos y selectivos, de saqueo inmisericorde de recursos naturales, de planes criminales como el “Plan Cóndor”, de opresión y barbaries, de imposiciones abusivas con sanciones, bloqueos y embargos, de robos y congelamientos de las reservas internacionales de oro y dólares, de provocar hambrunas, carestía de todo género para dañar economías y desestabilizar gobiernos. Así, la dictadura mundial imperialista, exponencialmente codiciosa y criminal, obliga a los pueblos más débiles a rendirse, un momento, que como plaga de langostas, las transnacionales caen sobre los recursos naturales del país vencido para devorarlos, solo dejando rastrojos, miseria, desolación y muerte. Por eso las grandes emigraciones, no solo de Venezuela y Cuba, sino también de toda nuestra América Hispana. Al señor Vega, lo invito a que desmienta o confirme esta premisa histórica.

4 – Ahora bien, hasta ahora la humanidad no ha conocido un imperialismo bueno. Todos han sido, perversos criminales, ruines, abusadores de los más débiles, saqueadores, malévolos, etc. Los sucesivos gobiernos de Estados Unidos no han sido la excepción. Incluso, se ha valido de dictadores macabros, para mantener su hegemonía en nuestra América Hispana y en otras regiones del mundo donde la pobreza con hambrunas es el pan de cada día; y los gobiernos de Estados Unidos, en vez de ir en ayuda de esas naciones, para peor las invade, destruye sus ciudades, mata millones, y luego saquea sus recursos, deja esos países en la ruina y a cargo de un dictador impuesto, para según ellos, “restablecer la democracia”; son los casos paradigmáticos de Irak, Libia y Siria. ¡Díganme que no es así!

5 – ¿Estos dictadores, los apoyaron los rusos, los chinos, o extraterrestres?:Tomás Guardia Gutiérrez, Federico Alberto Tinoco Granados, Rafael Leónidas Trujillo, Tiburcio Carias Andino, Jorge Ubico, Maximiliano Hernández Martínez, los Somoza, Fulgencio Batista, Gustavo Rojas Pinilla, Marco Pérez Jiménez, Carlos Castillo Armas, Alfredo Stroessner Duvalier ,Humberto Castello Branco, René Barrientos, Artur Costa e Silva, Emilio Garrastazu Médeci, Ernesto Geisel, Joao Baptista Figueiredo, Hugo Banzer, Juan Velasco Alvarado, Jorge Rafael Videla, Aparicio Méndez, Leopoldo Fortunato Galtieri, Efraín Ríos Montt, Manuel Antonio Noriega, Augusto Pinochet. Nota curiosa: en Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, no fue un dictador per se, pero era ciudadano de USA; es más, hablaba muy poco el español.

6 – Señor Vega: Jacobo Árbenz, Joao Goulart, Alfredo Gonzales Flores, José María Velasco Ibarra, Eloy Alfaro, Juan Bosch, Maurice Bishop, Omar Torrijos, Salvador Allende, Fernando Lugo, Hugo Chávez, Dilma Rousseau, Manuel Zelaya, Rafael Correa, Evo Morales, Pedro Castillo, etc., no eran dictadores, como tampoco lo es Nicolás Maduro. ¿Por qué a este tipo de gobernantes, sin ningún viso de dictadores, los gobiernos estadounidenses los adversan y atacan hasta derrocarlos o destruirlos, como han querido hacer con Rafael Correa y ahora con Nicolás Maduro? Ante esta situación yo le pregunto al señor Vega, ¿desde cuándo las élites que gobiernan a los Estados Unidos odian a los dictadores, si por 200 años se han valido de ellos para dominar y saquear las demás naciones?

7 – Señor Vega: se habla de la gran represión que ha desatado Maduro contra los opositores que dizque de manera pacífica se han manifestado protestando en las calles de toda Venezuela para reclamar el supuesto triunfo contundente con un 70% de san Edmundo Gonzales Urrutia, arrebatado por el chavismo en un supuesto fraude electoral de dimensiones colosales. Pero sucede, que esos “manifestantes pacíficos” han asesinado a 27 personas, e incendiado vehículos del servicio público y privado, hospitales, escuelas, comercios, edificios públicos y derribado estatuas de héroes venezolanos y tirado a las calles los zafacones de basura. Señor Vega, ¿a esos actos vandálicos, se le puede llamar manifestaciones pacíficas?, ¿y al apresamiento y prisión de ellos, represión política? ¿Si esta situación se diera en EE.UU., se hablaría de manifestaciones pacíficas y represión política? Además, da que pensar el hecho de que los gobiernos estadounidenses siempre apoyaron la represión y asesinatos que llevaban a cabo los dictadores impuestos por ellos. Incluso, esos dictadores siempre contaron con un cuerpo especializado en torturar y matar, entrenados para esos fines, en la misma “Escuela de las Américas” de patente norteamericana. Entonces, ¿de dónde les sale ahora a los gringos gobernantes, ese amor por los derechos humanos? Señor Vega, ¿usted me puede explicar este fenómeno? De corazón, se lo agradecería.

8 – Señor Vega: en abril de 1984, Salvador Jorge Blanco, a la sazón presidente de la República por recomendaciones del Fondo Monetario, devaluó el peso dominicano, lo que originó una subida exorbitante de la gasolina y de los alimentos de primera necesidad. En consecuencia, la gente de los barrios marginados que apenas subsistían salió a las calles a protestar. Al efecto, Salvador tiró el ejército a la calle, y reprimió brutalmente aquellas protestas populares. Resultado: 125 muertos, asesinados por las balas de los soldados, cerca de 500 heridos y más de dos mil prisioneros apaleados salvajemente. A Washington, ni a nadie le importó esta masacre ni aquellos muertos, ni los cientos de heridos y prisioneros. Tampoco los sufrimientos que padeció el pueblo de a pie por causa del alza del costo de la vida.

9 – Señor Vega: en marzo de 1989, Carlos Andrés Pérez, reprimió con bestialidad las protestas de su pueblo hambriento, que pedía en las calles la rebaja de la gasolina, de los alimentos y el costo del transporte urbano. Eran medidas recomendadas por el Fondo Monetario. Carlos no oyó a su pueblo, sino al Fondo Monetario. Se suspendieron los derechos constitucionales y el ejército asesinó a unos 3 mil venezolanos provenientes de los cinturones de miseria; de los cerros que refieren “los inmensos Guaraguos” en su magnífica canción “Los Ranchos de Cartón”.

10 – Señor Vega: en el 2019, Sebastián Piñera reprimió salvajemente las manifestaciones de su pueblo cuando salió a las calles reclamando una disminución del costo del transporte, de los alimentos y medicinas, mejores salarios y otras reivindicaciones laborales y sociales. La represión fue tan fuerte, que dejó a 500 chilenos ciegos. Los carabineros tiraron balas de goma a los ojos de los manifestantes. También hubo miles de prisioneros, que en las cárceles golpeaban salvajemente. Ante esta represión, Washington, calló. También callaron los medios de comunicación y las ONG, que hoy, dizque indignados, acusan a Maduro de ejercer una represión brutal contra los opositores al chavismo; dicho sea de paso, opositores que han matado a 27 personas e incendiado vehículos, escuelas, hospitales, negocios, edificios públicos y derribado estatuas icónicas de los valores patrios y culturales de Venezuela.

11 – Señor Vega: el 28 de junio de 2009 el presidente de Honduras, ciudadano Manuel Zelaya, fue víctima de un brutal golpe de Estado. El 10 de noviembre de 2019 Evo Morales también fue víctima de un golpe de Estado apadrinado por Washington, Londres y Elon Musk, quien declaró que el golpe había sido dado para apropiarse del litio boliviano. El 7 de diciembre de 2022, el presidente peruano Pedro Castillo, también fue víctima de estos golpe de Estado, orquestado por Washington, Londres y Elon Musk. Esta vez, también por causa del litio peruano. Las protestas de esos tres pueblos contra esos golpes fueron reprimidas severamente. En las mismas hubo cientos de muertos, miles de heridos y prisioneros que eran considerados presos políticos. Tampoco en estas ocasiones Washington y las ONG, salieron a defender los derechos humanos de aquellos infelices manifestantes.

12 – Señor Vega: ¿ha visto usted la represión feroz, con que en Estados Unidos y Europa, principalmente en España, Francia, Alemania y el Reino Unido se reprimen a los manifestantes? ¡Oiga, aquello es terrible! Un equipo de policías antimotines sale a las calles equipado como para una guerra y con tanquetas hídricas repelen a los manifestantes con poderosos chorros de agua; y con macanas, dan golpes a diestra siniestra, rompiendo pieles y huesos. Y tiran centenares de bombas lacrimógenas, con las cuales, hasta se producen muertes por asfixia. Sin embargo, los derechos humanos ni ningún gobierno se hace eco de esas salvajadas. Pero si en la Venezuela de Maduro a los opositores se les neutraliza para que no destruyan las ciudades quemando negocios y todo lo que encuentren a su paso, y para que no sigan matando a personas, incluyendo quemarlas vivas, entonces al gobierno de Maduro se le critican las medidas que toma para acabar con las guarimbas y demás salvajadas de aquellos antisociales.

13 – Señor Vega, ¿a qué se deberá este enfoque diferente que Washington y sus socios europeos, les dan a las acciones policiales que toma el gobierno de Maduro contras las turbas guarimberas de miles de delincuentes drogados que salen a las calles a matar y a incendiar todo lo que encuentren a su paso? Si los derechos humanos están tan preocupados por la violación de los derechos humanos de los presos venezolanos, también debieran de preocuparles la violación de los derechos humanos de 40 mil presos que apenas subsisten en las cárceles dominicanas; en consecuencia, ellos deben venir aquí a defender a miles de hombres y mujeres que se pudren en estas cárceles nauseabundas donde son tratados sin respetarles sus más elementales derechos humanos.

14 – Señor Vega: se ha criticado acremente que Corina Machado haya sido inhabilitada políticamente por 15 años, motivo por lo cual el “Consejo Nacional Electoral de Venezuela” no le permitió inscribirse como candidata en la elección presidencial celebrada el pasado domingo 28 de julio. Lo mismo hicieron las autoridades argentinas con Cristina Elizabet Fernández de Kirchner, con la diferencia, que Corina Machado fue inhabilitada por solo por 15 años y Cristina de por vida. Y sucede, que quienes han objetado la inhabilitación de Corina Machado, no han objetado la inhabilitación de Cristina Fernández: ¿por qué esta indiferencia sórdida hacia una, y defensa ciega hacia la otra?

15 – Señor Vega, otra cosa:Corina Machado fue inhabilitada por la justicia venezolana, debido a que incurrió en delito de lesa patria porque pidió a Israel y a Estados Unidos que invadan a Venezuela. Además, es imputada de haber participado en los actos terroristas que llevaron a colapsar a PDVSA, el sistema eléctrico y de acueductos de su país. También porque ella apoyó el robo de Monómeros y Citgo, que envuelve una pérdida de más de 20 mil millones de dólares para Venezuela y el robo de las reservas en oro y dólares depositados en el banco federal del Reino Unido que implica otros 20 mil millones más de dólares. Las conspiraciones de Corina Machado contra su país, envuelven 650 mil millones de dólares. Señor Vega, sinceramente, dígame, ¿cómo actuaría la justicia estadounidense o europea con un ciudadano que pidiera a Rusia o a China que invadan a su país (los Estados Unidos), y que además conspire para destruir las empresas estratégicas de electricidad y acueductos, pero que también conspire para destruir la economía con el apoyo del robo de las reservas en oro y dólares? ¿Aceptarían las leyes dominicanas inscribir como candidato o candidata a la presidencia de la República a alguien que haya incurrido en las mismas conspiraciones de Corina Machado contra su país? Señor Vega, a usted y a mis lectores les dejo la contestación a esta situación planteada.

16 – Señor Vega: en México, a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), antes de llegar a la presidencia de su país, le hicieron tres fraudes electorales colosales. El primero fue cuando aspiró a la gobernación del estado de Tabasco en 1994. El segundo fue en 2006 y el tercero en 2012, cuando en ambas ocasiones participó como candidato a la presidencia de México. Finalmente, AMLO, con un esfuerzo extraordinario ganó la presidencial del 2018 con el 53.19% de los votos. Esto representó más de 30 millones de sufragios, la mayor cantidad en la historia electoral de aquel país. Sin embargo, Nadie salió a protestar contra aquellos fraudes, ni contra los golpes de Estado que se han querido instrumentar para derrocarlo. ¿Entonces, por qué se defiende tanto el supuesto triunfo de San Edmundo Gonzales Urrutia? Señor Vega, ¿ha tomado usted en cuenta que es la primera vez en el mundo que a un país se le exige la presentación de actas para confirmar el triunfo electoral de un candidato?

17 – Señor Vega: los Estados Unidos son celosos con su libre determinación. Con base en ese principio y orgullo nacional, ellos son categóricos advirtiendo que jamás permitirán la intromisión de otras naciones en sus elecciones. Sin embargo, ellos tienen injerencia directa en las elecciones de otros países, influenciando en los resultados finales de estas, tal como lo están haciendo en Venezuela. Señor Vega, ¿podría usted explicarnos esta contradicción y doble moral del imperio que nos ocupa?

18 – Señor Vega: las élites que gobiernan a los Estados Unidos han demostrado un interés especial e inusual, en cuanto a retornar a Venezuela a su dominio pleno, cosa que ha quedado evidenciado con la guerra declarada, primero a Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro. Dada esa situación, ¿cree usted, que esas elites gobernantes del norte revuelto y brutal, pueden ser los árbitros imparciales y jueces justos, para determinar quién ganó y quién perdió las elecciones en Venezuela?

19 – Señor Vega: previo a los derrocamientos de Jacobo Árbenz, Salvador Allende y Juan Bosch, el imperio lanzó contra aquellos ilustres presidentes una campaña de difamación sucia, perversa y feroz. Árbenz, después de derrocado fue sustituido por Carlos Castillo de Armas y Allende por Augusto Pinochet Iriarte, ambos, bestias humanas. Así sucedió en cada caso, derrocaban a un presidente democrático y en su lugar colocaban a un ladrón y asesino, que luego devenía en dictador y hasta en tirano, porque se quedaba en el poder 15, 20, y hasta 30 años, como fueron los casos de Augusto Pinochet, Rafael Leónidas Trujillo, los Somoza, Françoise Duvalier y Alfredo Stroessner. ¡Pero, mire que cosa tan extraña!, en pleno Siglo XXI, previa una campaña de difamación como nunca antes vista, ahora se quiere derrocar a Nicolas Maduro para sustituirlo por un exagente de la CIA con el antecedente criminal de que participó en la conspiración que se concretizó con el asesinato de monseñor Oscar

Arnulfo Romero y con el secuestro, violación y posterior asesinato de 3 monjas norteamericanas y un misionero, por igual norteamericano. Peor aún, porque un presunto gobierno suyo, estaría integrado por verdaderos delincuentes y asesinos, que lo menos que han hecho es mandar a quemar vivos a sus opositores y conspirar para destruir la economía de su propio país. Señor Vega, ¿qué tiene usted que decir respecto a estos hechos?

20 – Señor Vega: ahora le hago la misma pregunta , pero refiriéndome a los presidentes y expresidentes que han constituido un bloque semejante al “Grupo Lima”, es decir, Juan Guaidó y su séquito (María Corina Machado, Manuel Rosales, Leopoldo López, Julio Borges, Henry Ramos Allup, Henrique Capriles, Antonio Ledezma, etc.), Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Carlos Salina de Gortari, Joa Bolsonaro, Lenin Moreno, Javier Milei, Mauricio Macri, José María Aznar, Felipe González, Dina Boluarte, Mireya Moscosa, Gabriel Boric, Hipólito Mejía, nuestro presidente Luis Abinader, Jeanine Añez, Luis Lacayo Pou, Iván Duque y Álvaro Uribe. Repito la pregunta: ¿son estas las personas idóneas para arbitrar las susodichas elecciones venezolanas?, ¿o los organismos “Consejo Nacional Electoral (CNE)” y “Tribunal Supremo (TSJ)” de Venezuela?, ¿o Washington?

21 – Señor Vega: hay documentos y videos en los cuales altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, como son los casos del exembajador William Brownfield, del terrible Elliot Abrams y otros, donde ellos declaran públicamente el objetivo de las sanciones y actos terroristas a Venezuela: “destruir la economía del país; destruir sus fuentes de ingresos como el petróleo; hacer que PDVSA, el sistema eléctrico, acueductos y todo tipo de servicios colapsen; desestabilizar el país; causar hambrunas y desabastecimiento; impedir que llegue a Venezuela comidas y medicinas y repuestos en general; hacer que escasee la gasolina; inducir a que se produzca el mayor número de migrantes, tirar la oposición a las calles a “guarimbear”; paralizar a Venezuela, crear un caos generalizado; difamar a sus gobernantes, hacer que la gente sufra hambre y todo tipo de calamidades vía la carestía de los artículos de primera necesidad más elementales, causar el mayor daño posible para que la población, con hambre, agotada y desesperada, se vea en la obligación de rendirse”. Señor Vega, ¿ante esta situación, las calamidades por las que ha pasado Venezuela, y la emigración de millones de sus ciudadanos, son por causa del chavismo y Maduro, o por las sanciones aludidas y actos vandálicos apadrinados por los gobernantes del imperio? Usted, dirá.

22 – Señor Vega: ¿en sus análisis sobre las elecciones en Venezuela, su señoría ha tomado en cuenta las razones por las cuales Elon Musk hizo un ataque masivo al sistema electoral de Venezuela? Hablo del mismo Musk que declaró muy orondo que él junto a Boris Johnson y personajes de Washington, había orquestado el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales para apropiarse del litio de esa nación.

23 – Señor Vega: ¿usted no ha notado que Hugo Chávez, Nicolas Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Cilia Flores, Vladimir Padrino López, Samuel Moncada, Jorge Arreaza, Iván Gil, Mario Silva y todos los dirigentes chavistas, por mucho, son mejores personas y más intelectuales, que Edmundo Gonzales Urrutia, María Corina Machado, Juan Guaidó, Manuel Rosales, Leopoldo López, Julio Borges, Henry Ramos Allup, Henrique Capriles, Antonio Ledezma y que todos los opositores al chavismo y a Maduro? Los chavistas no andan haciendo guarimbas ni quemando vivas a las personas opositoras, ni conspirando contra la economía y la soberanía de Venezuela; al contrario, son celosos guardianes de su patria; ellos, jamás se prestarían para que las transnacionales europeas y estadounidenses expolien a su país.

24 – Señor Vega: ¿usted se ha dado cuenta, que el golpe de Estado a Maduro, contando con los militares venezolanos no ha sido, ni será posible, porque estos no han sido formados en la “Escuela de la América” ?; si no hubiese sido así, el derrocamiento de Maduro hubiese sido “pan comido”; y a esta hora ya hubiesen estado fusilados no menos de 25 mil chavistas y cien mil estuvieran en prisiones. Con Augusto Pinochet y el “Plan Condor”, hay antecedentes de la comisión de esas barbaries. De hecho, cuando le dieron el golpe de Estado a Hugo Chávez la noche del 3 de febrero de 1992, la CIA tenia una lista para matar a 50 mil chavistas. Las bombas tiradas a Hiroshima y Nagasaki, el holocausto de Hitler contra judíos, gitanos y homosexuales, la guerra en Vietnam, la guerra a Irak, los bombardeos a Siria y Libia y ahora el genocidio que los judíos sionistas están realizando en la Franja de Gaza, confirma, que los imperialismos cuando se trata de sus intereses, son capaces de las mayores barbaries. En este caso, Venezuela no será la excepción.

25 – Señor Vega: ¿cree usted que el neoliberalismo de los Chicago Boys, discípulos de Milton Friedman y Arnold Harberger, a la vez implementado por Donald Reagan y Margaret Thatcher, que achica el gobierno y privatiza todas las empresas estratégicas de un país a un reducido grupo de oligarcas, para que controlen la economía y por ende el sistema político de una nación, es la mejor opción para desarrollar y sacar de la pobreza a nuestra República Dominicana?

26 – Señor Vega: ¿puede usted decirme el por qué los medios de comunicación globales les han dado más importancia a las elecciones venezolanas que al genocidio en curso en la Franja de Gaza?

27 – Señor Vega: ¿Sabía usted, que todo lo que está aconteciendo en Venezuela para acabar con el chavismo y derrocar a Maduro, se corresponde exactamente con las tácticas y estrategias que para tal fin elaboró Mark Feirstein adjunto a otros cerebros diabólicos?

28 – Señor Vega: a continuación, le voy a presentar el punto que yo considero es el más importante de este trabajo. El caso de Venezuela tiene un indispensable para el imperialismo norteamericano, y un innegociable para los chavistas. Es un juego entre estadounidenses, la oposición venezolana y chavistas, es decir, entre ultraderechistas y chavistas; un juego que al final lo perderá el imperialismo y la oposición venezolana. ¿Por qué lo creo así?, muy sencillo: Primero, porque el imperialismo y la violenta y criminal oposición venezolana, se han montado en la abusiva razón de la fuerza y la codicia, por lo que están nadando a contracorriente del tiempo que estamos viviendo. Segundo: En nuestra República Dominicana y en los demás países, el que gana unas elecciones, aunque sea con fraude, una vez en el poder no se dedica a matar a los opositores. En Venezuela la cosa es diferente; los antichavistas, de llegar al poder, tienen en plan con la ayuda de CIA, matar a mayor número posible de chavistas.

29 – Ese plan lo han revelado públicamente varios lideres de la oposición, pero principalmente Corina Machado, cuando en repetidas ocasiones, ella, llena de odio ha dicho: ¡vamos a cobrar!, ¡vamos a cobrar! Y ya vimos varios intentos de magnicidio contra Maduro, y como Donald Trump ofreció pagar 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro y 10 millones por la de Diosdado Cabello. En este contexto, ya expusimos que los imperialismos cometen las barbaries más horrendas, en pos de sus intereses. Para ilustrar con hechos trajimos a colación, las bombas tiradas a Hiroshima y Nagasaki, el holocausto de Hitler contra judíos, gitanos y homosexuales, la guerra en Vietnam, la guerra a Irak, los bombardeos a Siria y Libia, los asesinatos cometidos por Augusto Pinochet y los cometidos en el “Plan Condor”, por lo dictadores impuestos por el gobierno de Estados Unidos en el cono sur de nuestra América; y actualmente, el horror del genocidio que los judíos sionistas están realizando en la Franja de Gaza, con la anuencia de los imperialismos europeos y el estadounidense.

30 – Entonces, ante esta situación, los chavistas no pueden ser tontos, ni ingenuos, ni “pendejos”, para entregar mansamente sus vidas a quienes lo van a matar entrándoles a plomazos con odio y saña. O sea, en este caso se justifica, que se queden en el poder de la manera que sea, pues de lo contrario estarán entregando sus vidas a sus verdugos y su país a la voracidad de sus enemigos. En conclusión, la oposición venezolana tan llena de odio e instintos criminales no está preparada para asumir el poder en Venezuela. Ellos mismos, con esas maneras salvajes, se han descalificado. Si esa oposición llega al poder, habrá un baño de sangre en Venezuela y eso hay que evitarlo a toda costa.

31 – Señor Vega, así ya lo han comprendido, miles de los que votaron por el santo Edmundo Gonzales Urrutia. Así es, que los que queremos que en Venezuela haya paz, y que no se produzca un horroroso derramamiento de sangre entre los hermanos venezolanos, rogamos a Dios Todopoderoso, para que el chavismo siga gobernando en Venezuela y que esa oposición evolucione hacia otro estadio espiritual, ajeno al primitivismo que los tiene aprisionados.

32 – Señor Vega: hemos llegado al final de un diálogo mayéutico que considero portentoso para un debate sano de las ideas, que por su naturaleza, puede enriquecernos a todos. A usted, personalmente no lo conozco, si espero, que el día que nos encontremos, ya sea de manera casual o planificada, nos saludemos con alegría, sin resentimientos o animadversión. También espero que mis detractores lo vean así, para que en vez de insultarme como acostumbran hacerlo, y verter estupideces, mejor se crezcan y eleven espiritualmente, para que en la luz, y libres de tantas miserias y mezquindades humanas, se decanten y enfoquen en realizar un juicioso análisis crítico, que puede ser de provecho para todos. El mundo está necesitando la transformación espiritual de todos nosotros…

Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres…

El que tenga oídos, que oiga…