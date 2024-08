Venezuela: víctima de la codicia imperialista y la ignorancia

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – En el año 1943, en Bengala, y en otras partes de la India, ocurrió una hambruna que provocó la muerte de unos 3 millones de bengalíes. Este genocidio por hambre se atribuye a una decisión de Winston Churchill, a la sazón primer ministro británico y por ende jefe del oprobioso colonialismo británico de aquel entonces. Churchill, a sabiendas de lo que iba a provocar su medida, ordenó que el arroz producido por los propios bengalíes fuera entregado en su totalidad a los soldados británicos en misión colonialista. Aquella inhumana decisión causó la muerte atroz – repito – de unos tres millones de bengalíes. Es bueno tener en cuenta, que la muerte por hambre, es una de las más crueles y tormentosas… De hambre se muere lentamente, en una agonía estertorosa.

2 – Entre 1932 y 1934, en Ucrania, fruto de una hambruna, se dice que murieron entre dos y quince millones de ucranianos (según la fuente). Estas muertes se les atribuyen a Joseph Stalin, aunque investigaciones recientes dan cuenta que esa autoría ha sido una teoría inventada por la poderosa maquinaria de propaganda anticomunista de los Estados Unidos y de las potencias europeas, para atacar a la nueva ideología socialista y/o comunistas opuestas al capitalismo y a sus lideres. No obstante, aceptemos como real ese genocidio y sus consecuencias, conocido como el Holodomor (matar por hambre).

3 – Hay otros genocidios de los que poco se habla. En 1620, en el barco Mayflowers (“La Flor de Mayo”), llegaron a Massachusetts el primer ciento de anglosajones y después miles de ellos, que con el tiempo vinieron a ser millones, quienes se apropiaron a sangre y fuego de todo lo es hoy Norteamérica (Canadá y los Estados Unidos). En ese espacio continental, “esos puritanos, esos santos varones”, para apropiarse de las tierras de los nativos mataron a unos 25 millones de aquellos seres humanos. Los mataron con bolas de cañones, con balas de fusil, con cargas de bayonetas y agregaron a eso, los linchamientos y matarlos con hambre y frío al exterminar con disparos de potentes fusiles, 60 millones de búfalos y bisontes que era la fuente principal de vida para aquellos nativos.

4 – El caso es, que 404 años después, los descendientes del Mayflower, con el imperio que han creado (los Estados Unidos de América), tal como hicieron sus ancestros, repiten aquello de causar hambrunas para lograr objetivos geopolíticos matando a millones de personas y provocando emigraciones masivas de poblaciones. En este Siglo XXI, estas hambrunas con fines políticos se han realizado con formas más sofisticadas y efectivas. Ahora usan sanciones que incluyen embargos, bloqueos económicos y financieros tendentes (con toda premeditación y alevosía) a destruir la economía del país sancionado, y crear caos y desabastecimiento total, principalmente de alimentos y medicinas, lo que acompañan con un deterioro marcado de los servicios de agua, electricidad, transporte, salud, y otros.

5 – Hoy en día, los países a los que las élites señalas quieren destruir, lo hacen de manera directa, a bombazos limpios, tal como han hecho en Irak, Afganistán, Libia, Siria y la antigua Yugoslavia, donde la mayoría de las infraestructuras de esos países fue arrasada, y al efecto ocasionaron millones de muertos y damnificados sumidos en hambrunas terribles. Este mar de tribulaciones inducidas, también da origen a las emigraciones masivas de los sobrevivientes, tal como la que ha estado sufriendo Europa después de la destrucción de Libia, Siria y Yugoslavia.

El caso de Venezuela y Cuba. Hambrunas inducidas, migraciones masivas, y crímenes de lesa humanidad

6 – El encono que el imperio norteamericano ha desatado contra Venezuela y Cuba ha venido siendo particularmente perverso. En distintas épocas, los gobernantes de los Estados Unidos, valga decir, presidentes, secretarios de Estado, asesores de seguridad nacional, congresistas etc., han declarado públicamente que su objetivo con respecto a esos dos países es provocar hambre y desabastecimiento y merma total de los servicios públicos para que su población se vea forzada a arrodillarse y a revelarse contra sus gobiernos y sistemas políticos.

7 – En pos de este objetivo, el imperialismo ha sido cruel con esas dos naciones hermanas, puesto que las sanciones con embargos y bloqueos económicos y financieros contra ellas, han sido concomitantes con acciones terroristas como sabotajes a las plantas eléctricas, uso de la guerra química y bacteriológica para enfermar a la población, a los animales y plantas. Además, en esta guerra sucia se han creado en el interior del país grupos paramilitares usados para subvertir el orden social. Bajo estos esquemas de política exterior, Cuba fue víctima del virus que produce la conjuntivitis, del virus que produce la fiebre porcina en cerdos y de otros virus que fueron lanzados para dañar su producción de tabaco, arroz, plátanos y otros cultivos.

8 – Lo que quiero significar es, que las élites que gobiernan a Europa y a los Estados Unidos, quieren destruir el sistema político, social y económico que impera en Cuba y Venezuela, porque no se ajustan a los requerimientos capitalistas de saqueo a los recursos naturales. Europa y Estados Unidos se resisten a la idea de una Cuba y Venezuela libres y soberanas. Para los imperialismos referidos esos países son sus patios traseros y sus recursos naturales, propiedad de sus transnacionales. Esto lo dijo Henry Kissinger en su tiempo; también lo han planteado las transnacionales Chevron y Exxon Mobil y todas las transnacionales que tienen que ver con la explotación y comercialización de oro, plata, diamantes, níquel, hierro, cobre, bauxita, litio, coltán, uranio, plutonio, tierras raras, etc.

9 – En pos de esa destrucción, a esos países se le ha declarado guerras de todo tipo, (convencionales, químicas, bacteriológicas, mediáticas, etc.). Como en la guerra todo se vale, entonces, es válido causar una hambruna en esas naciones por medio a embargos, bloqueos económicos y financieros y hasta con actos terroristas que implican sabotajes a sus infraestructuras estratégicas, como son las termoeléctricas. También es válido, robarle a Citgo, a Monómeros colombianos, y robarle las reservas internacionales de oro y dólares. También es válido, impedir que lleguen hasta medicinas al país, y sancionar a terceros países, a bancos y a quien sea, que se preste a violar o amortiguar las sanciones impuestas contra Venezuela. En esta guerra contra Venezuela, también es válido desconocer el triunfo electoral de los candidatos socialistas y/o chavistas, tal como ha venido haciendo la oposición venezolana durante 25 años en confabulación con la derecha y ultraderecha mundial fascista. El desconocimiento del triunfo electoral del presidente Nicolas Maduro en las elecciones celebradas el domingo 28 de julio pasado, es parte del libreto de esa guerra escrito por Mark Feirstein (How to stop a Coup), para derrocar a Maduro y acabar con el chavismo.

10 – Ahora bien, la gigantesca emigración de venezolanos (se habla de 8 millones), más la hambruna y todo tipo de carencias que han sufrido los venezolanos por causa del desabastecimiento de alimentos y medicinas, tiene dos lecturas. La primera: la emigración de esos 8 millones de venezolanos y la hambruna son producto de las políticas económicas aplicadas por Maduro y su socialismo Chavista. Segunda lectura: esa emigración enorme y la hambruna es por causa de los embargos y de los bloqueos económicos y financieros propiciados por los Estados Unidos, cuyos gobernantes han declarado públicamente, que sus planes son destruir la economía venezolana para producir el mayor daño posible a su población para que esta se vea obligada a rendirse, a arrodillarse, y en consecuencia opte por un cambio de régimen…A mis lectores les dejo elegir entre las opciones, la primera lectura y la segunda lectura expuestas en el párrafo anterior…

11 – Para más, me gustaría saber la impresión que tienen mis lectores del hecho, que por primera vez la derecha y la ultraderecha mundial se han unido como un solo hombre contra Nicolas Maduro, y que no fue así cuando en México le robaron por dos veces las elecciones a Manuel López Obrador. ¿Por qué esta indiferencia ante el robo de las elecciones a López Obrador, mas no así, cuando la oposición venezolana pierde las elecciones?

12 – También, me gustaría saber la opinión de mis lectores, respecto al por qué la oligarquía dominicana y la de Latinoamérica se han unido en la causa contra Maduro. Estoy seguro que apoyan el derrocamiento de Maduro, los Administradores de Fondos pensiones (AFP), todos los empresarios que explotan a sus trabajadores y que obtienen del Estado subsidios para combustible y grandes exoneraciones fiscales. No tengo dudas, respecto a que desean acabar con el chavismo, todos los comerciantes que están haciendo fortunas fabulosas vendiendo sus mercancías a como les da las ganas, sin ningún régimen de control de precio.

13 – Tengo por seguro, que las compañías eléctricas extranjeras y nacionales y las de comunicación establecidas aquí como la “Claro” de Carlos Slim y Orange”, anhelan hasta que eliminen físicamente a Maduro. Si derrocan a Maduro, la Barrick Gold y otras corporaciones semejantes, harían una fiesta de varios días. Si derrocan a Maduro, los dueños de negocios farmacéuticos, de supermercados y de los grandes centros comerciales, saltarán de alegría. Igual regocijo habría entre los que negocian con combustibles fósiles. Y hasta los que especulan con la salud humana mostrarán felicidad si Maduro y el chavismo desaparecieran de la faz de la tierra. También quieren derrocar a Maduro, los comerciantes inescrupulosos que roban en sus ventas al pueblo.

14 – Quieren derrocar a Maduro, todas las compañías mineras que se asientan en el Tercer Mundo a saquear recursos naturales dejando ríos y suelos contaminados. Quieren derrocar a Maduro, los políticos que aspiran a presidentes de la República con prontuarios delictivo. Lo extraño de este caso es, que también quieren derrocar a Maduro, los pobres diablos que están siendo explotados por el empresario que esta prendiendo velas para que Maduro y el chavismo se los lleve el diablo. También es extraño, que profesionales que acusan cierto nivel intelectual, quieran derrocar a Maduro haciendo causa común con gente malévola como Jaime Bayly, Lenin Moreno, Vicente Fox, José María Aznar, Javier Milei, etc.

15 – En ese embiste contra el gobierno chavista, los poderes fácticos de nuestra RD han puesto sus medios de comunicación y bocinas a despotricar contra Maduro. Entre los actores en esta cruzada contra el bolivariano, se encuentran periodistas que desde años lo conocemos como sicarios de la comunicación, que hacen su trabajo sucio por mucho dinero. Me refiero a personajes como Jaime Bayly, Jorge Ramos, Fernando del Rincón, Andrés Oppenheimer y Mario Vargas Llosa entres miles más que están trabajando en los medios 24/7 para linchar a Maduro mediáticamente con mentiras y calumnias.

16 – Por otro lado, apoyan la satanización y derrocamiento de Maduro, los presidentes y expresidentes que en su empleo de títeres para los imperios, fueron funestos para sus países. Entérese usted quienes apoyan esa aberración política: Lenin Moreno, Vicente Fox, Felipe Calderón, Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Álvaro Uribe, José María Aznar, Mariano Rajoy, Hipólito Mejía, Javier Milei, Gabriel Boric, Iván Duque, etc. Todos estos ex presidentes, cuando estuvieron al mando en sus respectivos países, se comportaron como gobernadores de colonias, es decir, como súbditos del imperio. El caso de algunos de ellos es patético, muchos se pusieron bravitos con Chávez, porque este se negó a entregarle la coima de millones de dólares que le entregaban los anteriores presidentes para tenerlos a su favor como “lobbistas”. Hasta un famoso congresista de Florida fue uno de ellos. El dejar de percibir millones de dólares por hacer lobby, los motivó a volteárseles a Chávez, al chavismo y a Maduro.

17 – Debe mover a reflexión conocer, que los más interesados en acabar con el chavismo y derrocar a Maduro son las grandes corporaciones petroleras y gasíferas, como la Exxon Mobil, Chevron, Repsol española y la Shell británica. También están sumados al plan de acabar con el chavismo las gigantescas corporaciones que quieren explotar y comercializar el oro, plata, níquel, hierro, bauxita, uranio, plutonio, litio y coltán que hay en abundancia en el suelo venezolano.

18 – La hambruna que provocó Stalin en Ucrania, Hitler en varios países de Europa, y Winston Churchill en la India, y todas las hambrunas provocadas, se tipifican como “crímenes de lesa humanidad”. Siendo así, como las hambrunas por falta de alimentos en Cuba Y Venezuela han sido debidas al feroz bloqueo comercial y financiero que le han impuesto las elites que gobiernan a los Estados Unidos, entonces, debemos tipificar esos bloqueos como lo que son: “crímenes de lesa humanidad”, y al efecto condenarlos, y exigir el fin de los mismo, incluso, pedir sanciones penales para los autores de este crimen inhumano, en vez de estar culpando a Maduro por esas hambrunas, como si Maduro fuera el que impide que lleguen a Cuba y Venezuela alimentos y medicinas. Esto sin olvidar, que esas mismas élites, también son culpables de las hambrunas y migraciones forzadas, que desde décadas pasadas vienen sufriendo los pueblos de Irak, Afganistán, Libia y Siria.

19 – También, esos poderes fácticos son culpables de la emigración masiva de miles de personas que están saliendo de América del Sur hacia los Estados Unidos, eso, porque es este imperio. Quien con sus bloqueos, sanciones de todo tipo y con el saqueo inmisericorde que ejercen sobre esas naciones, han creado las condiciones de hambre y miseria que obliga a las personas a emigrar de su lar nativo en busca de una vida mejor. En este contexto, los ochos millones de venezolanos que andan por el mundo en un peregrinaje infeliz, también han emigrado huyendo del hambre y la miseria que los gobernantes de Estados Unidos han ocasionado a ese país, con sus sanciones macabras.

20 – En este tipo de reflexiones, para mayor comprensión del tema que estamos tratando, es bueno adoptar el método de la mayéutica de Sócrates para encontrar la verdad y el conocimiento verdadero a través de preguntas que nos conducen a pensar, a abrir nuestra mente, a despertar la curiosidad e incitar al debate y a liberarnos de las ideas preconcebidas. De modo, que para explicar las cosas mediante el debate dialéctico, es necesario recurrir a la razón, no al fundamentalismo político y religioso, o a la mitología de cualquier cultura.

21 – Este método milenario de Sócrates, puede ayudarnos a encontrar la verdad del por qué, las élites políticas y económicas de los Estados Unidos y Europa quieren acabar con el chavismo y con Maduro.

22 – Entonces vayamos a la mayéutica. Los Estados Unidos han tenido 200 años valiéndose de tiranos ladrones y asesinos para con esos gorilas apropiarse de los recursos del país tiranizado. En esas andanzas, han provocado guerras y cruentos golpes de Estado en lo que han muerto miles de humildes ciudadanos, especialmente los jóvenes, que indignados de los saqueos, al revelarse eran acusados de comunistas, y al efecto, eran perseguidos, apresados, torturados y posteriormente asesinados. Todo en nombre de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Y se daba el caso, que los centros de poder imperialistas, ante los desmanes de sus tiranos, callaban, y solo decían: “son hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta”. Hasta de Nelson Mandela llegaron a decir que era un hijo de perra, porque luchaba contra el apartheid en Sudáfrica.

23 – Entonces, ante esta realidad histórica vale preguntarnos: ¿! ¡Dios mío!, ¿desde cuándo los gobernantes de Estados Unidos han comenzado a odiar a los tiranos? ¿Por qué, solo han combatido ferozmente a “dos dictadores” ?, uno llamado Hugo Chávez, a quien hasta asesinaron induciéndole un cáncer. El otro odiado es Nicolas Maduro, a quien no cesan de combatir. A maduro lo han querido matar y hasta han llegado al colmo de ofrecer 15 millones de dólares de recompensa a quien lo mate. ¿No es esto,asquerosamente deleznable?

24 – Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha sido el presidente de Guinea Ecuatorial por 45 años. Como Trujillo, es un tirano ladrón y despiadado, pero en la Casa Blanca y en el Palacio de la Moncloa lo reciben con los honores de un presidente democrático. Es que Teodoro deja que el petróleo de su país, llegue a esos centros de poder, sin ponerle los inconvenientes que si le pone el chavismo. ¿A que conclusiones podemos llegar, si comparamos el trato que le dio Washington y Madrid, primero a Chávez y ahora a Maduro, con el que le dan al tirano Teodoro? ¡Aaaah!, también les dan trato de majestades a los jeques árabes que sí son tremendos carniceros. ¿Tendrá el petróleo algo que ver con esta política con trato deferente?

25 – Hubo un tiempo en que los presidentes y la prensa occidentales llenaron todos los espacios de comunicación masiva (“radio, tv, internet, periódicos digitales, noticieros de televisión, etc.), inoculando al mundo que Vladimir Putin era un asesino, un déspota, un carnicero. Pero ahora recibe con ovaciones nunca vistas en el Congreso Nacional a Benjamín Netanyahu, omitiendo con ese recibimiento apoteósico, los crímenes de lesa humanidad que este monstruo humano ha venido cometiendo en la Franja de Gaza. ¿Por qué esta satanización para uno y la santificación para otro? ¿Qué hay detrás de estos comportamientos?

26 – En marzo de 2015, el presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva declarando a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. En verdad, ¿qué movió a Barack Obama a firmar esta orden ejecutiva? ¿su amor por los venezolanos, la libertad, la democracia, los derechos humanos de los venezolanos, o los 300 mil millones de barriles de petróleo que subyacen en el suelo de Venezuela?

27 – En octubre de 2019 el pueblo chileno se tiró a las calles por cinco días consecutivos para exigir profundos cambios estructurales en una sociedad con grandes iniquidades sociales. La gente clamaba por un cambio fundamental en el modelo socioeconómico del país. Los manifestantes protestaban por el aumento en las tarifas del metro de Santiago, por el alto costo de la vida y por la privatización de los servicios esenciales. Los protestantes también exigían un cambio en el sistema de pensiones y que fuera redactada una nueva Constitución para sustituir la vigente desde la dictadura de Pinochet. Esas protestas fueron salvajemente reprimidas por los carabineros chilenos. En esos cinco días hubo 34 muertos, miles de heridos y arrestados y un saldo de 400 manifestantes que quedaron tuertos al ser víctimas de balas de goma que los carabineros apuntaban a los ojos de la multitud.

28 – En Venezuela, la oposición, después que perdiera las elecciones del domingo 28 de julio, tiró por todas las ciudades importantes de ese país a grupos de paramilitares armados y drogados con órdenes de matar e incendiar. Obedeciendo a sus contratistas, estos malandros provocaron incendios en escuelas, liceos, universidades, centros de salud, ambulancias, farmacias, centro de almacenamiento de alimentos, en radios comunitarios, en 11 estaciones del Metro de Caracas, en 38 unidades de autobús, incendiaron 10 sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), algunas con gente adentro. Quemaron alcaldías, atacaron 10 sedes del Consejo Nacional Electoral, destruyeron plazas públicas. Hicieron miles de amenaza a líderes populares, mataron transeúntes. Gente que llegaba a su casa, fue atacada y les quemaron sus vehículos. Asesinaron a dos soldados, hirieron a un general de brigada, a un teniente coronel, a un primer teniente, a 21 tropas profesionales y a 120 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Elvis Amoroso le salvó la vida a 60 veedores internacionales, que estaban en la carpa de veedores internacionales en Plaza Caracas, donde estaban bajo un ataque feroz con armas de fuego que portaban los delincuentes de los comanditos».

29 – Ante este vandalismo, Nicolas Maduro actuó para detener las atrocidades de semejante hordas. Hasta ahora van dos mil prisioneros y faltarán (digo yo), veinte mil más. Por estos apresamientos, Washington ha protestado, y ha pedido a Nicolas Maduro poner fin a la represión y a la violencia política ejercida en contra de la oposición, e instó Maduro y a sus representantes a que liberen a todos sus presos políticos detenidos injustamente y pongan fin a la represión política y al empleo de la fuerza contra manifestantes pacíficos».

30 – Cuando el gobierno de Sebastián Piñera atacó a la población con sus brutales carabineros y mató a 34 e hirió y apresó a miles y dejó 400 tuertos, Washington no dijo ni pio. Ahora, Washington típica a los dos mil mercenarios que en Venezuela se han apresado, como presos políticos, y manifestantes pacíficos, porque según Biden, ellos salieron a las calles a ejercer pacíficamente su derecho a protestar contra una dictadura que quiere robarle las elecciones. Amigo lector, compare usted estos dos acontecimientos verdaderos (lo ocurrido en Chile con lo acaecido en Venezuela) y éntrele usted con la mayéutica de Sócrates, y saque sus propias conclusiones.

31 – Voy a cerrar este pequeño ensayo, atreviéndome a decir lo siguiente: al pueblo llano, en su ignorancia de la geopolítica, sin suficiencia cognitiva, manipulado y envenenado por los medios, le perdonamos todos los disparates que hablan en torno a la problemática por la que atraviesa Venezuela. Es que, como dice Joseph Pulitzer, “Con el tiempo, una prensa mercenaria, demagógica, corrupta y cínica, crea un público tan vil como ella misma

32 – Pero a los disques intelectuales dominicanos que han usado los medios para hablar y escribir una sarta de sandeces respecto a lo que pasa en Venezuela, a esos, les tengo lástima, porque en fondo de sus almas, ellos reconocen que lo están haciendo mal, que rompen con los escrúpulos, unos, por causa de la sobrevivencia y otros porque son unos pobres diablos que a Maduro no le dan ni por los tobillos. He llegado a pensar, que hasta envidia le tienen. Ninguno de ellos tiene el talento, ni la integridad, ni la reciedumbre, ni la inteligencia, ni los cojones de Nicolas Maduro Moro. Ese bolivariano es infinitamente superior a todos ellos. Con estos “eruditos”, frente a Maduro, se repite la narrativa de la luciérnaga y la serpiente.

33 – Mientras las élites que gobiernan a los Estados Unidos no rectifiquen su proceder imperialista con este mundo, la ruina será el futuro de esta gran nación, por el hecho de que el maltrato, nadie lo aguanta para siempre. La fuerza de la razón, a lo largo se impone sobre la razón de la fuerza, en consecuencia, las naciones que han sido pisoteadas, tiranizadas y colonizadas para saquear sus recursos, ya están dando muestras de liberarse de esa aberración con una revolución indetenible. Los casos de Cuba y Venezuela, siempre han sido fáciles de resolver; simple y llanamente bastaría con que el establishment estadounidense dejara la codicia por los bienes ajenos y que comenzara a adquirir a precio justo, los recursos naturales que necesita para sus industrias. Así de sencilla es la solución a la guerra contra Venezuela y Cuba. También, es sencilla la solución a la guerra en que se ha tomado a Ucrania como punta de lanza contra Rusia, y que tiene al mundo al borde de una “Tercera Guerra Mundial”. El mundo es para todos, no para unos cuantos.

El que tenga oídos, que oiga…