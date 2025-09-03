95 años del ciclón de San Zenón

Daños al puente sobre el río Ozama

SANTO DOMINGO.- Este 3 de septiembre se cumplen 95 años del paso del huracán San Zenón sobre el territorio dominicano.

El devastador ciclón tropical afectó al país el 3 de septiembre de 1930, apenas 17 días después de que Rafael Leónidas Trujillo Molina asumiera el poder.

El fenómeno tuvo un saldo de al menos 4,500 muertos, 20,000 heridos y pérdidas directas por más de 15 millones de dólares en una estimación general, de acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El ojo del huracán (categoría 4) pasó justo por encima de la capital dominicana. En esos años las edificaciones eran precarias y mayormente de madera.

Señalan los historiadores que “la población salió a la calle tras la primera embestida del fenómeno, creyendo que el ciclón ya había pasado cuando, en realidad, era su centro”.

También recuerdan que Trujillo reaccionó de inmediato y declaró estado de emergencia y dio respuestas efectivas, sirviendo el fenómeno para realzar su figura.

Trujillo ‘desplegó una imagen de eficiencia’ frente a la destrucción que causó el fenómeno, señaló el historiador Roberto Cassá.

Unos años después (1936) el Congreso Nacional aprobó un cambio de nombre para la capital dominicana, que pasó a ser denominada Ciudad Trujillo.

San Zenón es considerado como uno de los ciclones tropicales más destructivos en el país.

Los demás son Inés (29 de septiembre de 1966), David (31 de agosto de 1979), Georges (22 de septiembre de 1998), Jeanne (16 de septiembre de 2004), Noel (28 de octubre del 2007) y Fiona (19 de septiembre de 2022).

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.