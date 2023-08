Danilo y Abel encabezaron actos en zonas de Bahoruco y Valverde

SANTO DOMINGO.- El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, y el presidente de esta organización, Danilo Medina, encabezaron este domingo dos actividades en igual número de localidades, durante las cuales reafirmaron su convicción de que los peledeístas tienen oportunidad de retornar al poder en el 2024.

DANILO EN BAHORUCO

Medina, ex presidente de la República, reapareció en la escena pública visitando una finca en la provincia de Bahoruco, la cual forma parte del proyecto «Reforestemos Quisqueya», en tanto que Martínez sostuvo un encuentro con jóvenes votantes en la ciudad de Esperanza, provincia de Valverde.

“Tienen que resistir las ofertas que les quieren hacer en medio de la campaña electoral. Ustedes tienen que hacer un compromiso sagrado con ustedes y con su conciencia. Si el PLD se preocupó por ustedes, el PLD se merece, por lo menos, el voto de febrero y el voto de mayo”, declaró Medina.

Exhortó a los miembros y simpatizantes del PLD a salir a las calles a buscar los votos para el PLD “aunque sea debajo de las piedras” si quieren, según dijo, retomar el rumbo del desarrollo y el progreso del país.

“Tenemos un compromiso con el dolor de la gente. Con la gente que sufre, con la gente que no tiene qué comer, con la gente que no puede curarse de una enfermedad, con la gente que está llegando al envejecimiento sin una pensión digna, con los que se nos quedaron sin un seguro de salud”, agregó.

Además enfatizó: “Si algún agradecimiento me tienen, yo les pido que me lo paguen. Ahora que no soy presidente, si algún agradecimiento hay por mí, yo quiero que me lo paguen votando masivamente por el compañero Abel Martínez”.

Danilo señaló que los proyectos que él comenzó y no pudo concluir en sus gobiernos, Abel Martínez los continuará.

ABEL EN VALVERDE

Martínez asistió de sorpresa a un encuentro de la «La Coordinación Nacional de Jóvenes con Abel», que dirige Carolina Wegmuller, celebraba este domingo un encuentro con primeros votantes en Esperanza, provincia Valverde.

A su llegada al lugar todos los presentes, de pie, aplaudieron con entusiasmo.

Durante el encuentro, algunos de los presentes le expusieron sus sus preocupaciones por el desempleo, la falta de oportunidades y la incapacidad que tienen de planificar sus vidas, porque la situación actual no lo permite.

Martínez expresó: “Me han planteado inquietudes, temores, necesidades. Yo vengo a ofrecerles certeza. Ustedes lo que necesitan es la certeza de que tendrán un empleo al terminar los estudios, de que los novios jóvenes puedan casarse y adquirir una vivienda. A partir del 2024, mi Gobierno velará por eso”..

El precandidato presidencial del PLD se declaró defensor y garante de los derechos de los jóvenes, propulsor de sus ideas y guardián de los espacios que les corresponden.

“Ustedes están abrumados, atormentados con todo lo que está pasando. Desempleo, falta de oportunidad… pero no se desanimen, así como se llama este municipio, eso les pido que tengan: Esperanza. Yo llegaré al Gobierno y ustedes conmigo”, indicó.

