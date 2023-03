Javier García aclara no se refirió a Procuradora Miriam Germán Brito

En su calidad de Coordinador de Campaña del PLD, Javier García encabezó una rueda de prensa junto a José Ramón Fadul, Karen Ricardo y Ramón Rivas

SANTO DOMINGO.- Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aclaró que en su reciente participación en un programa de televisión en ningún momento hizo alusión a la procuradora general de la República, Mirian Germán, de quien dijo cuenta con todo su apoyo y admiración.

“No puede sentirse agraviado nadie a quien usted no se haya referido”, respondió Javier García a lo dicho por Germán en carta dirigida al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

“Me extraña y me sorprende que la Procuradora diga que he provocado un agravio colateral porque nunca he hecho comentarios a ella, nunca he citado su nombre ni nada vinculado a ello”, dijo.

El Coordinador General de la Campaña del PLD señaló que, en lo relativo a lo expresado por ella de que “no responderá a otro tema para no devenir en una discusión política”, la felicita porque cree que esa es la respuesta correcta.

LA CONSIDERA «UNA GRAN PROFESIONAL»

Resaltó que sobre la doctora Germán siempre ha tenido un concepto que mantiene, pues ha sido una gran profesional apegada a principios éticos, honesta, capaz y de conducta intachable. «He sido siempre un admirador de su persona y el juicio que ha hecho sobre mí no permitirá que cambie la opinión que tengo sobre ella”, añadió..

Manifestó que en el PLD se han inspirado en la conducta de Germán en lo relativo al comportamiento que debe tener el Ministerio Público.

Recordó que cuando llegó a la Procuraduría General de la República lo primero que dijo fue que uno de sus objetivos era luchar porque se respete el debido proceso. “Y el PLD desde el principio de los sometimientos sin entrar al fondo de ninguno de los expedientes lo que ha pedido es que se respete el debido proceso”, enfatizó.

PLD CONTINUARÁ ACTIVIDADES

En su calidad de Coordinador de Campaña del PLD, Javier García encabezó una rueda de prensa junto a José Ramón Fadul, Karen Ricardo y Ramón Rivas en la que informó que este partido retoma en este fin de semana las actividades de su candidato presidencial Abel Martínez, las asambleas de dirigentes y los «Esfuerzos Concentrados en Procura de un Millón de Amigos para Abel».

POSPONEN MARCHA

Cconfirmó que la marcha con fines reivindicativos que en principio el PLD había convocado para el primero de abril, fue aplazada para después de la Semana Santa, para respetar la conmemoración de esta festividad, que el pueblo cristiano guarda con fervor.