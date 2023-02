El verbo y sus implicaciones expresivas

1. Concepto

El verbo es una de las ocho categorías morfosintácticas formales que conforman el discurso o estructura oracional. Al decir de Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña, los verbos «Son formas especiales del lenguaje con la que pensamos la realidad como un comportamiento del sujeto». El verbo, además:

Expresa acción, pasión, esencia o estado del ser. «Expresa un juicio mental» (Rafael Seco) «Es una palabra fundamentalmente predicativa» (J. Roca – Pons) Una «Clase de palabras cuyos elementos pueden tener variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto» (DRAE ) Indica lo que el sujeto hace, siente, piensa, situación o estado en que se encuentra, etc. Por eso «El verbo – al decir de Álex Grijelmo – es el motor de la lengua».

2. Su naturaleza cambiante.

En su forma gramatical, el verbo es la parte del discurso que más flexión, accidentes gramaticales o cambios experimenta en su configuración interna. De ahí los múltiples errores que su uso origina, tanto en la lengua oral como escrita. Esos errores se ponen de manifiesto desde el mismo momento en que el niño comienza a articular sus primeras palabras.

3. Errores frecuentes en el uso del algunos verbos del español

Errores de conjugación:

a) “Negocea…” (Negocia…)

b) “Cuando tú regrese , llámame ” (Cuando tú regreses , llámame)

c) “En ese horno, el pan se cose mejor” (En ese horno, el pan se cuece mejor.

d) “Mientras solda l as piezas no para de cantar” (Mientras suelda las piezas, no para de cantar”.

e) “¡Por fin!, satisfací mi deseo” (¡Por fin!, satisfice mi deseo!

Uso del modo subjuntivo en vez del indicativo:

a) “Los dominicanos tengamos que estar siempre alertas” ( Los dominicanos t enemos que estar siempre alertas”)

b) “Ahora mismo vengamos de Santo Domingo…” (Ahora mismo venimos de Santo Domingo)

Empleo del verbo hacer en futuro de probabilidad.

a) “Los diputados aprobaron el proyecto hará dos meses” (Los diputados aprobaron el proyecto hace dos meses)

Uso del modo subjuntivo en vez del condicional.

a) “Si lo habría sabido, se lo habría hecho” (Si lo hubiera sabido, se lo habría hecho.

b) “Si se hubiera quedado le hubiéramo s ayudado” (Si se hubiera quedado le habríamos ayudado

c) “Si te amara, ciertamente te lo dijera ” (Si te amara, ciertamente te lo diría ”

Frecuente uso de perífrasis verbales con el verbo ir para expresar sentido de futuro:

a) “Si no me entregan el trabajo en el tiempo indicad o no les voy a conceder los diez puntos de su valor” (Si no me entregan el trabajo en el tiempo indicado no les concederé los diez puntos de su valor)

b) “Yo quiero que él se retracte públicamente de lo que dijo acerca de mí, o de contrario lo voy a demandar por difamación e injuria” (Yo quiero que él se retracte públicamente de lo que dijo acerca de mí, o de contrario lo demandaré por difamación e injuria.)

Uso de los verbos hacer y haber en plural en oraciones impersonales:

a) “ Ya hacen cincuenta y siete años que estalló la guerra de abril” (Ya hace cincuenta y siete años que estalló la guerra de abril)

b) “En la conferencia solo habían como quince personas” (En la conferencia solo había como quince personas.