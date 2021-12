22 prioridades para el 2022

Pero para que el Banco Central pueda, sin arriesgar la estabilidad económica flexibilizar las normas prudenciales y proseguir la reducción de las tasas de interés se requiere el saneamiento aspirado en la expirada ley 167-07 de recapitalización. Al cierre del año 2020 la deuda del Banco Central por valores de circulación comenzados a emitir a raíz del mal manejo de la crisis bancaria del 2002 ascendía a RD$683 mil millones, en circunstancias que la deuda del gobierno con el Banco Central era del nivel de RD$555 mil millones. Es decir, si el gobierno pagara su deuda con el BC, este pudiera redimir sus valores y readquirir una solvencia que le permita seguir reduciendo los intereses y flexibilizar sus normas. Conscientes que esto constituye la mitad del presupuesto nacional, la solución efectiva a ésta situación no puede ser otra que concebirla por via patrimonial o a un financiamiento externo.

Sin embargo, esto último no será posible mientras el gobierno siga interviniendo en el mercado financiero, comprando títulos de deuda para cubrir sus déficits. Estimamos que para fines de año matizado por gastos extraordinarios, al gobierno le faltarían RD$100,000 millones para cubrir sus cargas fijas (gastos corrientes +amortización de deuda) suma que succionará del dinero privado en circulación atraído por tasa de interés de están promediando 8% duplicando la tasa de política monetaria establecida por el Banco Central. Mientras subsistan los déficits fiscales financiado por los bancos comerciales comprando títulos gubernamentales por este monto, no les interesará prestarle a cien mil clientes de a millón de RD$ cada una para producir bienes y crear empleos

Uno de los propósitos mas esenciales de las reformas a implementar se relaciona con la institucionalización del país. No solo no se han cumplido con los preceptos de las leyes 41-08 y 247-12 de función pública y orgánica de la administración pública sino que se han tomado medidas aisladas que tienden a complejizarla en lugar de simplificarla y con la creación de superestructuras que suplantan las estructuras administrativas. Se agrava por el ejercicio invasivo de funcionarios en áreas y programas que no son de su competencia, en la proclamación prematura de resultados que lo hace sentir pírricamente satisfechos hasta el punto de celebrar fiestas millonarias, al pregonar realizaciones que no se observan y/o a confundir éstas con el deber ser de sus funciones