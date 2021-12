Abinader encomia planificación y pide más seguimiento a políticas

El presidente Abinader este miércoles en el acto del Mepyd

SANTO DOMINGO.-El presidente de la República, Luis Abinader, solicitó este miércoles al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (Mepyd) un seguimiento “más cercano y sistemático” a la ejecución de las prioridades de gobierno en 2022, para continuar mejorando la calidad de vida de la gente.

Al encabezar el “Encuentro Nacional de Planificación y Gestión Pública en el Gobierno del Cambio”, junto al ministro Miguel Ceara Hatton, el gobernante habló de planificación y gestión por resultados en la administración del Estado.

Exigió al Mepyd mantenerle constantemente informado de los avances y coordinar con las direcciones de Presupuesto y de Compras Públicas, el Ministerio de Administración y la Contraloría General de la República, para que se acelere la ejecución en lo que respecta a las urgencias estatales.

El mandatario refirió que el primer cambio que estableció al llegar al Gobierno fue el de asegurar un uso pulcro de los recursos públicos y eso solo se logra si cada uno hace su trabajo y en un sistema que asegure el seguimiento a lo planificado.

Subrayó que el seguimiento y monitoreo son las herramientas para conocer el efecto de las políticas y tomar decisiones.

“Ya lo dije antes y lo repito: no se planifica para fracasar, se fracasa al no planificar”, expresó.

Agregó: “También se fracasa si no se presupuesta sobre lo planificado, si no se le da seguimiento y si no se monitorea lo que se ejecuta”.

Enfatizó que el Gobierno busca reencauzar el país por la senda del desarrollo, institucionalidad y mejorar la calidad de vida de la gente, tras “la peor crisis enfrentada en décadas”.

Dijo que desde que asumió el poder gobierna sobre la base de una visión del desarrollo que negaba la forma de hacer la política de los años anteriores.

“Una verdadera visión de cambio que pone la calidad de vida de las personas en el centro de las políticas públicas, que es lo mismo que en el centro del quehacer de nuestras instituciones”, señaló.

El presidente resaltó que para lograr estos cambios se hace necesario planificarlos y hay que reflejarlo en el presupuesto.

“Lo alcanzaremos solo si lo imaginamos, lo planificamos y trabajamos juntos para ello… Planifiquemos, presupuestemos, demos seguimiento y monitoreemos las ejecuciones. Sólo así mejoraremos la calidad de vida de la gente, significó.

ACTIVIDAD

El viceministro de Planificación e Inversión Pública Pavel Isa Contreras, hizo un resumen de los compromisos de la articulación y la planificación.

Presentó los resultados del proceso de planificación desarrollado por el MEPYD durante el 2021, junto a las distintas instituciones del Gobierno dominicano.

Expuso sobre las herramientas diseñadas para la articulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas a implementar y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2021-2024, aprobado por el Consejo de Ministros, que contiene 32 políticas en áreas como empleo formal, seguridad ciudadana, acceso a salud universal.

También, creación de oportunidades para la juventud, igualdad de género, empoderamiento de la mujer y la no violencia, entre otras.

El plan se estructuró partiendo del Programa de Gobierno del Cambio e identifica como su objetivo central mejorar la calidad de vida de la gente.

Esas políticas están alineadas con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y con las metas priorizadas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

