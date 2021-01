Empresa dominicana IQtek obtiene dos premios internacionales

Cristian Leonardo Rodríguez, Junior Tolentino, Roberto Rodríguez, Marucho Méndez, Magin Ferreiro y José Rosa.

SANTO DOMINGO. – La empresa dominicana IQtek obtuvo dos premios internacionales en la vigésimo quinta edición de Cisco Partner Summit Digital 2020, el evento anual en el cual la multinacional Cisco premia a sus socios de más de 50 países latinoamericanos, incluyendo a Brasil y México.

Con el lema “Future Ready”, Cisco Partner Summit Digital 2020 fue celebrado en formato virtual con la participación de cerca de 13.000 partners de 157 países, donde IQtek, fue galardonado con el Cisco Partner of the year Customer Experiencia y Cisco Software Partner of the Year en el segmento Commercial. Este es el segundo año consecutivo que IQTEK ha sido reconocido con estos galardones, ya que el 2019 también fue premiado.

Con estos galardones, se confirma a IQtek en el segmento comercial para toda Latinoamérica, Centroamérica, Caribe y el norte de Suramérica (lo que se conoce como Cansac). Además, la sitúan como el principal socio del sector comercial para Cisco, por su excelencia en ventas y calidad de sus servicios.

“Recibir estos reconocimientos es para nosotros un honor y un símbolo de compromiso para continuar el estándar de servicio y calidad que nos caracteriza”, explicó Roberto Rodríguez, CEO de IQtek.

Entre las áreas que se tuvieron en cuenta para concederles estos premios se incluyen sus procesos innovadores, sus programas centrados en resultados empresariales estratégicos, y su aprovechamiento de nuevas oportunidades y enfoques de ventas.

“Estamos marcando la diferencia, tanto a nivel nacional como internacional, y estos premios son prueba de ello, beneficiosos para nuestros clientes y para la comunidad en general», señaló Rodríguez.

Los premios internacionales del Cisco Partner Summit Global destacan a los socios con el mejor rendimiento dentro de mercados tecnológicos específicos en todas las regiones geográficas. Todos los premiados son seleccionados por un grupo de ejecutivos regionales y de la Organización Internacional de Socios de Cisco.

of-am