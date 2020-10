Mayoría cree no es posible iniciar año escolar en RD con el nuevo formato

SANTO DOMINGO.- Una mayorìa de dominicanos cree que no es posible iniciar con éxito el nuevo año escolar con el nuevo formato de modalidad virtual y a distancia esbozado por el Ministerio de Educación.

Este parecer es revelado por una encuesta realizada del 17 al 19 del presente mes de octubre por el Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuestas (IDEAME).

A nivel nacional esta firma seleccionó para sus entrevistas 1,200 lugares, de acuerdo al tamaño de su población.Un 53.3% de los encuestados dijo que no es posible iniciar el año escolar de la manera en que ha sido pleada, 41.7% dijo que sím y 5.0% expresó que no sabe o no quiso responder.

CRISIS DE LA COVID-19

Asimismo, un 69% considera que el nuevo gobierno encabezado por Luis Abinader ha manejado bien la crisis de la COVID-19 en sus primeros 60 días de gestión y 26.5% cree que muy mal. Un 3.7% no sabe o no contresta.

sp-am

