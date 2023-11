48.2 % cree alianza PLD-FP-PRD amenaza reelección de Abinader

SANTO DOMINGO.- La Alianza Rescate RD que conforman los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD) representaría una amenaza podría frenar la reelección del presidente Luis Abinader, según una encuesta Gallup-RCC Media.

48.2 % de los consultados piensa que la Alianza Rescate RD representaría una amenaza para los planes reeleccionistas de Abinader, 47.8 % respondió que la alianza no avitará el triunfo del Mandatario en 2024 el 4 % dijo que no sabe o no opinó.

A la pregunta de por qué la alianza representa una amenaza para Abinader y el PRM, 36 % respondió porque son tres partidos; 32.1 % argumentó que son mayoría y la unión hace la fuerza, 9.3 % por el mal manejo del gobierno y 1.4 % dijo que los perremeístas son problemáticos.

El 18.3 % de los que piensan que la alianza no representa amenaza para la reelección de Abinader dijo que esa unión no tiene fuerza, 16.6 % entiende que la gente quiere la permanencia de Abinader, 14.6 % respondió que los demás partidos tienen mucho rechazo y 8.6 % indicó que el PRM es el partido más grande y tiene más militantes.

Un 54.8 % de los entrevistados considera que la FP es el partido que más beneficiado saldrá con la alianza, 30.4 % entiende que sería el PLD, el 7.1 % el PRD y 7.6 % dijo que no sabe.

Un 49.1 % piensa que los más perjudicados con el pacto son los peledeístas, 25,9 % dijo que la FP, 14.6 % opinó que son los perredeístas y 10.4 % dijo que no sabe o no respondió.

Para el estudio realizado entre el 25 al 29 de octubre fueron entrevistadas 1,200 personas. El margen de error no excederá el 2.8 %.

