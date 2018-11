Rechazan modificación constitucional para unificar las elecciones

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El PRM y los diputados que siguen al ex presidente Leonel Fernández en el PLD advirtieron que rechazarán cualquier apresto para modificar la Constitución bajo el argumento de unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2020.

José Ignacio Paliza, senador por Puerto Plata y presidente del PRM; Juan Carlos Quiñones, del PLD y diputado de la corriente de Fernández, y Ronald Sánchez, vocero de los diputados del PRM, refieren que esos argumentos buscan abrir brechas para habilitarle la reelección al presidente Danilo Medina.

Mientras que Radhamés González, vocero de los diputados del PRD, y el senador Rafael Calderón, del PLD; justifican que se modifique la Carta Magna, alegando que se evitaría traumas en la sociedad por los procesos electorales permanentes.

Quiñones advirtió que “a la Constitución no se le puede poner la mano hasta que no pasen las elecciones del 2020. Nosotros como sector en el PLD no aceptaremos eso, para evitar que en el país surja una crisis de gobernabilidad y política de consecuencia funesta e inimaginable”.

Agregó que “el sector del presidente Fernández se opone a cualquier modificación a la Constitución, llámese para unificar elecciones, para reelección o para cualquier invento que se quiera hacer”.

En tanto, Paliza precisó que la Constitución no es un documento cualquiera, requiere cuidado, permanencia en el tiempo, que la población y su clase dirigencial, entiendan que es el documento que nos define y cualquier argumento de reforma no puede ser ligero, sino bien analizado y pensado.

“El momento que vive la República, encrespado por las diferencias políticas, no es oportuno hablar de reforma constitucional, porque eso coloca la atención en otros temas que dividen la familia y la clase política, como es la reelección presidencial”, subrayó Paliza.