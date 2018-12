12 empresas de NY se unen a ICE para restringir empleos a indocumentados

NUEVA YORK.- Que un indocumentado consiga trabajo en Nueva York parece ser más complicado ahora, luego de que 12 empresas se unieran a un programa de ICE que restringe las contrataciones.

Una docena de compañías con sede en Nueva York se asoció con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés) la semana pasada al unirse al programa de cumplimiento de empleo de la agencia, conocido como “Acuerdo Mutuo de ICE entre el Gobierno y los Empleadores” (IMAGE en inglés), según publicó el portal oficial del organismo federal.

Cinco corporaciones, cada una individualmente propietaria de una franquicia 7-Eleven, se unieron al programa IMAGE. Tales empresas son: FYN Management, Inc; HYN, Inc; YN 1, Inc; 5th Avenue Wali, Inc, y ZHSG, Inc, que estuvieron representadas por Yousaf Naseer, el presidente de todas.

Combinadas, las cinco empresas emplean a aproximadamente 60 personas. Cuatro de ellas están ubicadas en Long Island y una en Manhattan, apuntó el comunicado de ICE.

Greenman-Pederson, Inc (GPI) y sus cuatro subsidiarias, GPI Laboratories, Inc; Underwater Engineering Services, Inc; GPI Geospatial, Inc; y Keller & Kirkpatrick, Inc, con sede en Babylon y con más de 40 oficinas en todo Estados Unidos, también se sumaron al referido programa.

GPI ofrece servicios para la creación de puentes, sistemas de construcción, administración de construcción, ingeniería civil y de obra, medio ambiente, carreteras, tráfico, sistemas de agua y residuos, topografía y cartografía, y planificación y diseño.

Con sede en Hauppauge, Nueva York, Compass Workforce Solutions (Compass) proporciona servicios de recursos humanos a compañías más pequeñas que tienen su sede en Nueva York y el norte de Nueva Jersey, además de brindar servicios a los empleados de esas compañías, sin importar en qué lugar de Estados Unidos trabajen.

Finalmente, Strategic Security Corporation es una firma de seguridad nacional con sede en Commack. Tiene aproximadamente 600 empleados y entre sus clientes están el gobierno de Estados Unidos y algunas compañías de Fortune 500.