Es dominicano el suspendido supervisor de la DEA en la RD

Melitón Cordero, exencargado de la DEA en Republica Dominicana.

SANTO DOMINGO.- Melitón Cordero, quien el jueves fue suspendido como supervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana, es nativo de la República Dominicana e incluso en una oportunidad el Presidente Luis Abinader lo condecoró por haber sido el primer dominicano en ocupar este importante cargo, según resaltan este domingo medios de prensa locales.

La condecoración, mediante un decreto emitido el 11 de septiembre de 2024, fue «de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero» en reconocimiento a sus aportes en el combate al narcotráfico y sus delitos conexos, así como al fortalecimiento de «la cooperación e integración de las agencias dominicanas que luchan contra el narcotráfico en el país”.

Aunque el decreto fue emitido y hecho púlico, no existen reportes oficiales de que se hubiera celebrado un acto para la entrega de la condecoración, dice el periódico Listín Diario.

El jueves la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, informó sobre el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo, porque supuestamente su encargado, Melitón Cordero, cometió «una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública» al usar el cargo oficial para beneficio propio. «No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso”, escribió Campos en la red social X.

Medios de prensa dominicanos y estadounidenses han publicado que Cordero esta bajo arresto como parte de una una investigación sobre abusos en un programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales.

El siguiente es el decreto de condecoración emitido por el Presidente Abinader: