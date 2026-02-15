Es dominicano el suspendido supervisor de la DEA en la RD
SANTO DOMINGO.- Melitón Cordero, quien el jueves fue suspendido como supervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana, es nativo de la República Dominicana e incluso en una oportunidad el Presidente Luis Abinader lo condecoró por haber sido el primer dominicano en ocupar este importante cargo, según resaltan este domingo medios de prensa locales.
La condecoración, mediante un decreto emitido el 11 de septiembre de 2024, fue «de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero» en reconocimiento a sus aportes en el combate al narcotráfico y sus delitos conexos, así como al fortalecimiento de «la cooperación e integración de las agencias dominicanas que luchan contra el narcotráfico en el país”.
Aunque el decreto fue emitido y hecho púlico, no existen reportes oficiales de que se hubiera celebrado un acto para la entrega de la condecoración, dice el periódico Listín Diario.
