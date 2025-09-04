Ve condena exdiputada alerta a otros evitar actividades ilícitas

Ricardo De los Santos.

SANTO DOMINGO.- La condenada a cinco años de prisión por de lavado de activos a la ex diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Rosa Amalia Pilarte, fue considerada por Ricardo de los Santos como una advertencia a otros a mantener una conducta ética intachable.

El presidente del Senado sostuvo que este tipo de medidas ayudaría a garantizar que los aspirantes a cargos de elección popular eviten cualquier vínculo con actividades ilícitas que puedan comprometer la imagen de sus partidos y de las instituciones democráticas.

La condena contra Pilarte se enmarca en un proceso judicial que ha acaparado la atención pública, al tratarse de una figura que desde su curul en la Cámara de Diputados representaba a sectores de la sociedad bajo la bandera del PRM.

La Suprema Corte de Justicia determinó que deberá cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, ubicado en la provincia de Santiago, donde permanecerá bajo el régimen penitenciario establecido para estos casos.

an/am