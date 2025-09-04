En acto en SD ponen a circular albun «El Paseo de los Colores»

Directivos del PROPEEP y otras personalidades durante el acto de puesta en circulación del album "El Paseo de los Colores"

SANTO DOMINGO.- Desde hace un tiempo Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), un organismo oficial, desarrolla un programa denominado “El Paseo de los Colores” a través del cual artistas pintan murales en lugares estratégicos de las ciudades con imágenes de personajes de figuras destacadas o de hechos históricos.

Fundamentalmente rinde homenaje a figuras del deporte, la literatura, la religión, la vida comunitaria y las costumbres o expresiones que distinguen la diversidad dominicana en los barrios y otras comunidades.

En los últimos siete meses PROPEEP ha desarrollado 60 “Paseos de los Colores” en distintas regiones, abarcando 36,563 metros cuadrados de arte público urbano, una evidencia -según dijo- del compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader de desarrollar políticas públicas innovadoras a todos los rincones del territorio nacional.

Esas obras artísticas, además de los murales, han pasado a ser expuestas en un libro-album que con el mismo título “El Paseo de los Colores” ha sido impreso por el PROPEEP y puesto a circular durante una ceremonia en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, de Santo Domingo a la cual asistieron distintas personalidades.

El director de los Proyectos Estragégico, Robert Polanco, explicó que leste programa nació como una iniciativa de arte urbano y ahora se convierte en una pieza documental que expone la historia y rinde homenaje a figuras destacadas a través del color y el arte.

“Estos murales vencen la opacidad del gris en espacios públicos, estimulan la esperanza sobre la indiferencia y fortalecen el sentido de pertenencia de nuestras comunidades”, expresó.

Manifestó que cada página del álbum revela el talento y sensibilidad de artistas dominicanos que, con sus pinceles, han logrado “reimaginar” el entorno urbano y brindar un país más humano, inclusivo y colorido a través del arte.

Polanco agradeció el apoyo de las gobernadoras, alcaldes, alcaldesas y regidores, entre otros, que creyeron en el proyecto, y de forma especial a los artistas que con su talento y compromiso han hecho posible que el arte nacional florezca en los barrios y comunidades del país.

En la ceremonia de puesta en circulación del álbum estuvieron Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional; Yenni Chaljub, subdirectora de Propeep; el senador Dagoberto Rodríguez Adames; Josefa Castillo, directora Ejecutiva de Inaipi; Rolfi Rojas, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial; Isidro Torres, director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios; el general Javier Torres, en representación del jefe de la policía, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; Luis Pérez, presidente electo del Colegio Dominicano de Periodistas; Kati Nova, esposa del director de Propeep; funcionarios y colaboradores de este organismo y de otras instituciones del Gobierno, artistas plásticos y urbanos, gestores culturales y representantes de la sociedad civil, entre otros.

Durante la misma Robert Polanco, director de PROPEEP, entregó al director de la Biblioteca Nacional, Rafael Peralta Romero, un ejemplar del albun.

