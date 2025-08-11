Penas severas por feminicidios y violaciones sexuales en la RD

SANTO DOMINGO.- Penas severas por un feminicidio y por un intento de este delito así como por violaciones sexuales, acaban de ser impuestas por tribunales en distintas zonas de la República Dominicana. Las mismas -según observadores- demuestran la mano dura que las autoridades judiciales están aplicando con el fin de erradicar estos delitos, los cuales parecen estar en aumento en este país caribeño.

PENA MÁXIMA PARA HOMBRE QUE MATÓ EXPAREJA EN VILLA ALTAGRACIA

El tribunal colegiado de Villa Altagracia condenó a 30 años de prisión a un hombre que mató a su expareja mientras disfrutaba de la libertad que el mismo tribunal, con la disidencia de una juez, le había otorgado al procesarlo por el asesinato de un joven de 19 años de edad.

Juan Carlos Correa (alias Nano), quien cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Hombres, fue condenado a la pena máxima tras ser hallado culpable de provocar la muerte a causa de heridas de arma de fuego a su expareja Sixta Villar de Jesús, de 44 años, en momentos en que la víctima salía de una iglesia evangélica donde se congregaba.

El pasado mes de abril, durante la celebración de un nuevo juicio, Correa también fue condenado a 15 años de prisión por la muerte a causa de dos impactos de bala del joven Edward Silverio Doñé, de 19 años de edad, en un hecho ocurrido en el sector Tierra Santa, del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, el 16 de mayo de 2021, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

Posterior a ese crimen, según indica el expediente, el procesado huyó del lugar y luego se entregó ante las autoridades, casi cinco meses después.

La institución recordó que, en enero del año 2023, durante el juicio, el Tribunal Colegiado de Villa Altagracia, con el voto disidente de la jueza presidenta Massiel Ivette Alonzo Rodríguez, lo descargó del asesinato por alegada insuficiencia de pruebas, pero el Ministerio Público apeló, por lo que la Corte de Apelación de San Cristóbal dispuso la celebración de un nuevo juicio donde le fue impuesta la citada condena de 15 años de prisión.

La defensa de Correa apeló la condena de 15 años, siendo fijada la audiencia por la Corte de Apelación de San Cristóbal para el próximo 26 de agosto.

Los jueces ordenaron, en ambos casos, que Correa cumpla las penas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.

15 AÑOS A UNO QUE TRATÓ DE MATAR A SU EXPAREJA EN MONTECRISTI

Un tribunal dictó 15 años de prisión a un hombre que cometió tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar agravada en perjuicio de su expareja, en un hecho ocurrido el 30 de septiembre de 2024 en el municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi. Se trata de Juan Pablo Monción, hallado culpable de agredir e intentar de matar, utilizando un bate, a su expareja y de causar lesiones físicas a una niña de 6 años de edad. Un comunicado del Ministerio Público precisó que durante el ataque ocurrido en la vivienda de las víctimas, la niña resultó con una fractura en el maxilar superior, mientras que la madre sufrió fractura de brazo, trauma craneal y múltiples hematomas. La sentencia fue dictada por los jueces Mercedes Reyes, Ariela Cruz y Rancier Castillo, quienes ordenaron su cumplimiento en la cárcel pública San Fernando, localizada en la provincia Montecristi.

20 AÑOS A HOMBRE QUE VIOLÓ DOS NIÑAS

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que componen Josefina Ubiera Guerrero (presidenta), Yury Cuevas de la Cruz y Ariella Cedano Núñez (miembros), impuso 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de violación y agresión sexual de dos niñas de 10 y 11 años. La condena le fue impuesta a Albert Alexander Alvarado Bonilla, de 22 años, los daños ocasionados a las víctimas, cuyos nombres que se omiten para proteger sus identidades, informó este lunes el Ministerio Público. La investigación, instrumentada por el fiscal Franklin Céspedes, revela que el día 9 de febrero de 2024 fue presentada la denuncia ante el Ministerio Público, estableciéndose que en fecha 2 de febrero de 2024, alrededor de las 4:10 de la tarde, la niña de 11 años salió de la escuela con dirección a su casa Antes, la menor caminó por el frente de la casa del encartado y este la introdujo a la fuerza a la vivienda y una vez allí cometió el crimen. Igualmente, se estableció que en otra ocasión hizo lo mismo con la otra niña de 10 años. Los hechos ocurrieron en el sector Los Frailes, en Santo Domingo Este. Alvarado Bonilla deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.EFE 15 AÑOS DE PRISIÓN A HOMBRE POR VIOLACIÓN DE UNA ADOLESCENTE

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo condenó a 15 años de prisión a un hombre que violó sexualmente, de manera reiterada, a una adolescente, en el sector Progreso II, del municipio Los Alcarrizos, según se informó este lunes. El condenado es Pedro Otaño Muñoz, quien también deberá pagar una multa de cien mil pesos. De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal Olivia Sosa, el procesado abusaba de la menor desde que la víctima tenía nueve años de edad, aprovechándose de su cercanía con la familia y utilizando amenazas para obligarla a guardar silencio. La denuncia fue recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, lo que dio inicio a una investigación por parte de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, precisó el Ministerio Público en un comunicado. El condenado cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, de San Cristóbal. (Con informaciones de la Agencia EFE) mf mf

mf