10 puntos para salir de la crisis Acroarte y montar Premios Soberano

Fausto Polanco y Alexis Beltre

¿Cuáles son las opciones para sacar Acroarte de su crisis? ¿Es sano ignorarla y seguir adelante? ¿A qué rumbo conducen las posturas de parte y parte?

Antes ha habido crisis poselectorales, incluyendo, hace años y los hechos no se han olvidado, la ocupación por la fuerza de las oficinas, situación que afortunadamente no se ha producido ahora y esperamos que no se produzca nunca.

Han transcurrido ocho meses y algunas semanas del 28 de junio de 2019, fecha en que se celebraron las elecciones de la Asociación de Cronistas de Arte, generando a partir del manejo dado por la mayoría de la Comisión Electoral (dos de sus tres miembros) al empate a 101 votos, validando un voto nulo (marcado en ambas planchas) y generando la que hasta ahora es la crisis más extendida hasta el momento en la historia del gremio que congrega a los cronistas de arte de la República Dominicana.

La membresía de Acroarte acudió ejemplarmente a votar. El problema vino después, Tal y como ocurrido más de una vez en las elecciones nacionales. La gente vota en orden y paz. Luego viene el problema.

Estas reflexiones presentan una postura de quienes no estamos militando en ninguna de las dos posiciones. No han sido consultadas con nadie.

Esta reflexión no es parte de ninguna estrategia grupal y parten desde una postura de conciliación sugiriendo un programa de 10 puntos cuya aceptación se reconoce es difícil, pero que constituyen la que consideramos única posibilidad de una salida que evite el fraccionamiento definitivo de la institución y la invalidación del galardón nacional al talento dominicano,

En el pasado ha habido otras crisis post electorales, pero ninguna de ellas ha alcanzado el tiempo de la presente.

Las circunstancias y posiciones en torno al conflicto institucional han pasado por diversas etapas de endurecimiento y decisiones (sentencias) judiciales, que apuntan claramente a una continuación de la crisis, algunas delas cuales la complican y agudizan.

El patrocinador principal, la Cervecería Nacional Dominicana, siguiendo una política corporativa completamente entendible y justificada, ha aclarado que no intervendrá mientras se mantengan las posiciones enfrentadas.

Los Premios Soberano son proyecto acroartista insignia, probablemente su principal razón de ser, los Premios Soberano. Hasta el momento, ha sido infructuoso llevar a las partes a un acuerdo mínimo que permita las condiciones para:

Garantizar una solución adecuada a la crisis institucional.

Montar el galardón que reconoce cada ano la labor del talento artístico

Para llegar a la meta, desde luego que es necesario declinar el orgullo y renunciar a acciones judiciales, respectivamente y al dejar de lado la radicalización en las posiciones, el ego personal (sin dudas que hay heridas y situaciones que lastiman personalmente a los líderes de ambos sectores, aun cuando nadie se atreva a admitirlo), allanar el camino a una solución. Se impone dar cabida a la autocrítica, la humildad y la capacidad de perdonar todos respecto de todos.

Se impone ahora y, analizando el curso de los acontecimientos y las sentencias hasta el momento y los recursos de apelación que aún no se han agotado y que están en curso, la adopción de una postura institucional que supere la crisis, para lo cual es preciso que ambas partes asuman una postura de claridad y e iluminación expresada en cinco pasos propuestos ahora con este contenido:

Cesación de las funciones de la actual directiva, presidida por el compañero Alexis Beltré y un grupo de valiosos acroartistas. Se que es duro para quienes se encuentran hoy en las riendas del gremio. Ese paso es previo a toda otra medida. Un triunfo electoral cuestionado por las condiciones en fue aceptado, no conviene ni siquiera a quienes favorece. Ese es también un asunto de dignidad y ego justificado. Se impone pensar: “¿Cómo me gustaría ser recordado por la historia?

Un triunfo electoral cuestionado por las condiciones en fue aceptado, no conviene ni siquiera a quienes favorece. Ese es también un asunto de dignidad y ego justificado. Se impone pensar: “¿Cómo me gustaría ser recordado por la historia? Cesación de la demanda judicial por parte de los compañeros igualmente valiosos, encabezados por Fausto Polanco.

Convocatoria en un plazo de tres semanas, de una segunda ronda de votaciones.

Entrega, en el lapso indicado, de la conducción de las elecciones a una Comisión Electoral, integrada por tres miembros seleccionados de común acuerdo por ambas partes.

Realización de elecciones en ese plazo y juramentación del equipo elegido

Desarrollo, paralelamente, de los trabajos para la realización de Premios Soberano, por parte de un equipo creado para adoptar las medidas necesarias y prácticas, con sustento del patrocinador (CND), para su montaje el 30 de septiembre, posposición necesaria para cumplir con los requisitos estatutarios.

Celebración de la Gran Cena de Unidad Acroartista, reencuentro necesario para cerrar las figuras y dolorosas grietas.

Juramentación de las nuevas autoridades, resultado de las elecciones.

Aprobación de nuevas bases para nominaciones y premiados de El Soberano.

Declaración por Estatutos de incompatibilidad de la labor profesional de RRPP (relaciones públicas) con la participación en proceso de nominación y premiación.

La existencia Acroarte y la garantía de su honrosa función de premiar el arte, debe ser garantizada.

Y para ello, se impone descartar de ambas partes, despojarse de egos, sentencias, apelaciones y todo el ambiente de enfrentamiento público y a “sotto vocce”.

Acroarte no necesita perpetuar sus conflictos. No necesita mediadores. Está en juego mucho más que la autoestima de sus líderes, por mucho que encumbren ego o pasiones del momento. Acroarte no necesita mediadores.

No requiere ni de más acusaciones, ni de mas demandas, ni de descalificaciones a toda persona que planteé conceptos distintos a los propios. Es eso lo que sobra.

Acroarte solo requiere ahora, no luego, buena voluntad y capacidad de percibir la realidad, más allá del conflicto.

of-am