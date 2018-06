Mark B opina CNEPR debe revisar letras antes de difusión

SSANTO DOMINGO.- El exponente Urbano Mark B, se manifestó a favor de que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía revise y evite la difusión de temas vulgares en los medios de comunicación de la República Dominicana.

El intérprete de “Me llamas” expresó que ya es muy tarde cuando se pretende frenar algunos temas debido a que cuando se sacan de la radio son muy populares.

“Ellos quieren hacer el trabajo y lo pueden hacer, pero a veces no de la forma tan estricta e incoherente diría yo porque las canciones están pegadas, no esperen que se peguen, cuando el artista va a la radio y trata de promover esa canción ,desde ahí evitar que salga algún día, pero ya después que salió no tiene sentido lo que están haciendo”, dijo.

Incluso fue estricto con sus canciones, indicando que “Par de velitas” debió pasar por un filtro y que de haberse bloqueado su difusión habría preparado otro. “Mejorando, mejorando y mejorando se vuelve un mejor género”.

Mark B dijo que al igual que otros artistas él trabaja un mismo tema con dos versiones, una limpia para la radio y otra para el público que demanda un contenido más fuerte.

A diferencia de otros colegas, Mark B opina que la jerga utilizada por los dominicanos para la música que producen no es una limitante, poniendo como ejemplo la canción “Pa cuándo” de Jennifer López.

El joven de 31 años hijo de padres dominicanos y nacido en Nueva York dijo que en sus inicios como artista se inclinó por el merengue urbano debido a la influencia de su padre Marcos Burdiel, quien pertenecía a la agrupación “La Gran Manzana”, pero a medida que pasaron los años se decidió por el “Dembow” debido a que se estaba convirtiendo en una música muy comercial por la atracción de los jóvenes.

of-am