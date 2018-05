Xterra Samaná traerá a los cuatro triatletas mejor rankeados

SANTO DOMINGO.- Xterra Samaná traerá a los cuatro mejores triatletas rankeados actualmente en el Campeonato Panamericano 2018, entre ellos Kelli Montgomery de Estados Unidos; Carolina Nieva de Argentina; Kieran McPherson de Nueva Zelandia y Karsten Madsen de Cánada.

El triatlón que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Turismo, se realizará los días 2 y 3 de junio, también con la participación del ex campeón del mundo, el estadounidense Josiah Middaugh.

Xterra Samaná es la quinta versión del triatlón Xterra República Dominicana, se llevará a cabo en las inmediaciones de los hoteles Viva Wyndham V Samaná, Cosón Bay y Sublime Samaná, donde participarán más de 300 atletas nacionales e internacionales.

Además estarán los profesionales de Estados Unidos Kara LaPoint, Allison Linnell y Branden Rakita; Fabiola Corona de México, Alex Roberts de Nueva Zelandia y Rom Akerson desde Costa Rica.

Las modalidades a competir son Trail Run en distancias 5k, 10k y 21k; Stand Up Paddle (SUP) y Kids Run; Triatlon Off Road distancias Sprint; y Xterra modalidad Individual , Relevo y Bike &Run.

Rafael Blanco Tejera, presidente de Cosón Bay Hotel & Residences, explicó que el objetivo del evento es promocionar al país como un destino deportivo.

Xterra Samaná será una parada especial, con puntuación válida para el campeonato Panamericano, la franquicia más reconocida del mundo en triatlón de montaña, además de que los competidores tendrán la oportunidad de clasificar para el mundial en Maui, Hawai.

El evento es patrocinado por Viva Wyndham Resorts y su marca de hoteles solo para adultos V Collection, Cosón Bay Hotel & Residences, Sublime Samaná Hotel & Residences, El Ministerio de Turismo, Boulevard Turístico del Atlántico, Banco Popular Dominicano, ARS Universal, Supermercados Nacional, Powerade y Dasani, Marsh Franco y Acra, Compañía de Luz y Fuerza de Las Terrenas, La Famosa, Claro, Caserío, Stono Academia, TYR, Xtrem Bike y Yoka.

of-am