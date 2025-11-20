Zorrilla Ozuna: Juventud debe orientarse hacia literatura de RD

Zorrilla Ozuna durante su recorrido.

SANTO DOMINGO. – El mayor general retirado y presidente del Instituto Antillanista Gregorio Luperón, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, llamó a la sociedad a orientar a los jóvenes hacia la lectura de autores nacionales, con el propósito de enriquecer sus conocimientos literarios.

El exjefe del Ejército consideró que, de esta manera, los jóvenes harán una mejor inversión de su tiempo al fortalecer su formación cultural y literaria.

Habló durante una visita al stand del Instituto Antillanista en la sede del Archivo General de la Nación, donde se celebra la 12.ª Feria del Libro de la Historia Dominicana, dedicada al folclore nacional y en homenaje al folklorista Dagoberto Tejeda.

Zorrilla Ozuna compartió con los visitantes y firmó ejemplares de su obra titulada “Gregorio Luperón, Padre de la Segunda República”.

Al responder preguntas de periodistas, destacó el papel de los antillanistas Gregorio Luperón, el puertorriqueño Ramón M. Betances y el cubano José Martí, quienes lucharon por liberar a sus pueblos del yugo colonial español.

Además de su trayectoria política y militar, Zorrilla Ozuna se desempeña como conferencista e historiador, con obras dedicadas a la figura del prócer Gregorio Luperón.

an/am