Zelenskyy: Ucrania se prepara para producir más armas en 2024

UCRANIA.- De cara al año 2024, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy informó que Ucrania se está «preparando para producir más armas el próximo año».

«Estamos trabajando con nuestros socios en las soluciones que necesita cada soldado ucraniano, toda nuestra nación, nuestro estado», dijo en su discurso diario este sábado.

El último día del año, la fuerza aérea de Ucrania dijo que derribó 21 de 49 drones rusos.

Ucrania también estaba respondiendo a un ataque con aviones no tripulados rusos el sábado en Kiev.

Dos misiles rusos alcanzaron el centro de Járkov, hiriendo al menos a 21 personas, dijeron funcionarios ucranianos, en el último de una serie reciente de ataques aéreos de ida y vuelta.

Los ataques de Rusia contra Járkov se produjeron después de que los ataques aéreos ucranianos del sábado golpearan la ciudad rusa de Belgorod, que se encuentra justo al otro lado de la frontera con Ucrania.

DESTRUCCION INSTALACIONES NO MILITARES

«Como resultado del ataque nocturno de drones rusos en Járkov, los edificios en el centro de la ciudad resultaron dañados. No se trata de instalaciones militares, sino de cafeterías, edificios residenciales y oficinas», publicó en Telegram el alcalde de Járkov, Ihor Terekhov.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que al menos 21 personas, incluidos tres niños, murieron y al menos 110 resultaron heridas en los ataques ucranianos del sábado contra Belgorod, dijo el gobernador regional Vyacheslav Gladkov.

Rusia solicitó ese mismo día una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre lo que llamó ataques indiscriminados de Ucrania contra Belgorod y el supuesto uso de bombas de racimo por parte de Ucrania. No proporcionó información adicional y The Associated Press no pudo verificar sus afirmaciones.

«Este crimen no quedará impune», afirmó el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado en las redes sociales.

wj/am