Zelenski reclama una «fecha» para el ingreso de Kiev a la UE

Volodimir Zelenski

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado una «fecha específica» para el ingreso de Kiev a la Unión Europea (UE) y ha subrayado que «es importante» que el país «haga todo lo posible para estar preparado técnicamente» de cara a un acceso al bloque «en 2027», año que fija como límite.

«Quiero una fecha específica. Si no hay fecha en el acuerdo (de paz) que firmen Estados Unidos, Rusia, específicamente (el presidente ruso, Vladimir) Putin, yo como presidente de Ucrania y Europa, Rusia hará todo lo posible para bloquear el proceso», ha explicado el mandatario.

«No lo hará con sus propias manos, sino a través de ciertos representantes europeos», ha sostenido, en referencia a países de la UE que podrían bloquear este acceso en las votaciones internas. «Hemos visto situaciones similares», ha apuntado, antes de señalar al propio proceso de candidatura de Kiev.

Así, ha resaltado que durante el mismo «hubo una oleada de desafíos». «Sin embargo, logramos la candidatura», ha recalcado, al tiempo que ha hecho hincapié en que para Ucrania «la UE significa cosas específicas, ya que se trata de garantías de seguridad para Ucrania».

«Esto son detalles específicos, con una fecha específica», ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha insistido en que «el plan para terminar la guerra», de 20 puntos, «garantiza a los ucranianos que habrá una fecha específica para el acceso» al bloque europeo.

Ucrania presentó su solicitud para unirse a la UE en febrero de 2022, apenas días después de que Rusia lanzara su invasión del país, y consiguió estatus de candidato ese año, tras lo que se abrieron conversaciones de adhesión en 2024, sin negociaciones por ahora sobre bloques específicos, sobre los que Hungría ha usado su veto.

Zelenski fijó en enero 2027 como objetivo para la entrada de Kiev en el bloque, una posibilidad que se ha encontrado con el rechazo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y que ha sido incluso puesta en duda por aliados de Ucrania como el canciller de Alemania, Friedrich Merz.