Zelenski dice espera un alto al fuego de reunión Trump-Putin

El canciller alemán Friedrich Merz (izq.) y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

BERLIN.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles en Berlín que espera que la reunión del viernes en Alaska (EE.UU.) del jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, traiga consigo un alto el fuego en la guerra ruso-ucraniana.

«Hemos hablado de la reunión de Alaska y esperamos que allí haya un alto al fuego», dijo Zelenski tras la reunión virtual que mantuvo junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y Trump, diálogo que se produjo después de que los líderes europeos también se citaran de forma virtual.

Esfuerzos europeos

En una declaración conjunta ante los medios de comunicación, Zelenski se mostró junto a Merz en la Cancillería Federal agradecido por los esfuerzos europeos a la hora de coordinar posiciones y recordó la importancia de las sanciones contra Rusia y de la Constitución de su país para entender por qué Kiev no acepta cesiones de territorio.

«Las sanciones ayudan mucho y afectan a la industria de Rusia», dijo Zelenski, que recordó las diferencias de capacidades militares entre los bandos que luchan en el frente, pero también subrayó la eficacia de las Fuerzas Armadas de Ucrania en sus labores de defensa.

«Ellos tienen tres veces más artillería que nosotros, pero ellos tienen más bajas que nosotros, tienen tres veces más bajas que nosotros», señaló el jefe de Estado ucraniano, que apuntó que Putin quiere «ocupar toda Ucrania» y «no quiere la paz».

«Putin no va a poder engañar a nadie, necesitamos presión para alcanzar la paz», aseguró Zelenski antes de referirse a la constitución de su país como documento esencial para entender la posición ucraniana frente a la agresión rusa.

«Mi posición no ha cambiado», apuntó el presidente de Ucrania al responder a una pregunta sobre eventuales concesiones territoriales ucranianas a cambio de un alto el fuego.

«Tenemos una Constitución. Es nuestro fundamento. Y la Constitución no ha cambiado y yo no puedo cambiar la Constitución. Yo soy el garante de la Constitución», abundó Zelenski.

of-am