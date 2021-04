Zacarías Bonnat gana medalla de oro y dos de plata en clasificatorio de pesas

Zacarías Bonnat

SANTO DOMINGO.- El dominicano Zacarías Bonnat obtuvo una medalla de oro y dos de plata en la prueba de los 81 kilogramos del XXIX Campeonato de Mayores de Levantamiento de Pesas que se celebra en el Parque del Este y que reparte puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Con su actuación, el quisqueyano sumó puntos importantes hacia la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón.

El pesista dominicano consiguió el oro en la modalidad envión, con196 kilos, mientras que las preseas de plata las ganó en arranque, con 164 kilogramos, y en total, con 363 kilos. Bonnat buscaba el primer lugar en total, pero en el tercer intento en el envión falló la alzada de 201 kilos.

“Esta competencia, sin duda representó para mí una de la más importantes, ya que es la última competencia de un conjunto de períodos de clasificación para llegar a Tokio. Me siento feliz y orgulloso de representar mi país y muy honrado por el apoyo de cada dominicano”, manifestó Bonnat después de la premiación.

El colombiano Brayan Rodallegas quebró su propia marca Panamericana en arranque, tras una alzada de 168 kilos, para quedarse con el metal dorado. El récord (167 kilos) anterior del arranque de los 81 kilos masculinos lo había colocado en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, el 28 de julio de 2019.

Rodallegas también se colgó el oro en total, con 363 kilos, y la plata en el envión, con 195 kilogramos.

“Yo sabía que la competencia sería bastante buena, cada vez que compito contra Zacarías tengo que hacer bien las cosas porque es un duro oponente”, manifestó Rodallegas.

“Mis dos últimos movimientos eran bien importante porque me ayudaban a mejorar mi marca y subir a 378 kilos, lamentablemente no se pudo, pero me voy con la mente tranquila porque me esforcé bastante para llegar hasta aquí”, siguió diciendo el colombiano.

Las tres medallas de bronce fueron para el estadounidense Harrison Maurus, quien levantó 150 kilos en arranque, 190 en el envión, para un total de 340 kilos.

Medallero general

La delegación de Colombia encabeza el medallero general con 12 preseas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce, mientras que Estados Unidos marcha en el segundo puesto con ocho metales dorados, tres de plata y siete de bronce.

El tercer peldaño lo ocupa Venezuela, con seis medallas de oro, tres de plata y una de bronce, en tanto que México está en la cuarta posición con dos oros, nueve de plata e igual cantidad de bronce. La República Dominicana figura en el cuarto puesto con dos medallas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce.

Julio Cedeño quedó cuarto en 73 kilos

El dominicano Julio Cedeño ocupó el cuarto lugar en la categoría de los 73 kilogramos masculinos. Cedeño completó 141 en arranque, tras ser descalificado en la tercera oportunidad con 144 kilos, por un movimiento inadecuado del codo.

En el envión, el quisqueyano logró 168 kilos, mientras que en el total sumó 309 kilogramos.

En otros resultados de la fecha, Clarence Cummings, de Estados Unidos, se adjudicó dos preseas doradas y estableció récord juvenil en arranque en los 73 kilos masculinos.

El pesista estadounidense completó una alzada de 155 kilos en el arranque, que le valió la plata y romper su propia marca (154 kilos) que había establecido en junio del 2019 en La Habana, Cuba.

El venezolano Mayora, en cambio, igualó su propio récord de 156 kilos en el arranque de Mayores establecida el 28 de julio de 2019 en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. El pesista se quedó con el metal dorado de esa especialidad.

La canadiense Maude Charron implantó tres nuevas marcas panamericanas en la categoría 64 kilos femeninos.

Charron se colgó el oro en arranque, con 107 kilos; en el envión, con 133 kilogramos, y en el total, con 240 kilos. Las marcas de mayores estaban en poder de la colombiana Mercedes Pérez, quien lo había hecho en el Campeonato Mundial de Pattaya, el 22 de septiembre de 2019, con 106 en arranque, 132 en envión, y en total, 238 kilos.

La colombiana Pérez obtuvo plata en el envión (130 kilos), en total, con 234 kilos, y bronce en arranque, con 104 kilogramos. La ecuatoriana Angie Palacio ganó plata en arranque, con 105 kilogramos, bronce en total, con 225 kilos. Mathlynn Sasser, de Estados Unidos, ganó el bronce en envión, con 125 kilos.

of-am

