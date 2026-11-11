Yiyo Sarante lanza EP de seis canciones sobre el desamor

SANTO DOMINGO. – El salsero dominicano Yiyo Sarante lanzó Me hice viral, un EP de seis canciones que aborda el desamor, el despecho y las despedidas, disponible en las plataformas digitales bajo la distribución de ONErpm.

El proyecto toma como punto de partida el éxito del tema que lleva el mismo nombre y amplía su propuesta con cinco nuevas composiciones que exploran distintas historias sentimentales.

La producción apuesta por la salsa romántica, con trompetas, percusión, guitarra y piano como elementos centrales de su sonido, mientras incorpora letras inspiradas en las experiencias y el lenguaje de las nuevas generaciones.

La canción Me hice viral es el tema principal del EP y busca conectar con el público que sigue el género, especialmente a través de las plataformas digitales y las redes sociales.

Con este lanzamiento, Sarante reafirma su apuesta por la salsa romántica desde República Dominicana, con la intención de ampliar su alcance hacia nuevas audiencias internacionales.

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