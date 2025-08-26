Yéssica y Sileinny Báez logran 8 medallas en Clásico de Gimnasia

Yéssica y Sileinny Báez

PUNTA CANA.- Las hermanas sancristobalenses Yéssica y Sileinny Báez se alzaron con ocho medallas en el Clásico Internacional de Gimnasia Yamilet Peña “Del sueño al éxito”.

En total las hermanas Báez lograron tres preseas de oro, cuatro de plata y una de bronce.

Yéssica Peña en senior obtuvo dos medallas de oro e igual cantidad de plata.

Ocupó la tercera posición máximo acumulado.

Mientras que su hermana Sileinny en la categoría de 12 años, se alzó con una de oro, dos de plata y una de bronce.

Las triunfantes gimnastas son hijas de los docentes y deportistas Eugenio Báez y Yesenia Santana de Dios.

En el Clásico Yamilet Peña celebrado en Punta Cana participaron delegaciones de 12 países, incluyendo República Dominicana.

of-am