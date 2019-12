Yerran distintos escritores al enfocar temas básicos: Vega, Espinal, Santaella, Hoepelman y otros

EL AUTOR es escritor y politico. Reside en Nueva York.

1 – El desgobierno de Danilo Medina se propone vender la mitad de las acciones de Punta Catalina al sector privado por 622 millones de dólares. Para esa venta se fija como costo real de esa carboeléctrica, 1239 millones de dólares, por lo que el sector privado, de formalizarse esa enajenación, adquirirá el 49.8% de las acciones de esa empresa por aproximadamente un quinto de su valor (662 X 5 = 3,110). En esta operación, tampoco se está tomando en cuenta la plusvalía que ya corresponde a esa propiedad, donde finalmente, por lo visto, el pueblo dominicano perderá más de 2,378 millones de dólares.

2 – Hemos de recordar aquí, que dentro del costo de Punta Catalina, hay que contabilizar 380 millones de dólares de fondo de contingencia, mas 708 millones de dólares que habrá que pagar, cuando un tribunal de los Estados Unidos falle a favor de Odebrecht, por un alegado incumplimiento de contrato, lo que hace un total de 1088 millones de dólares, de los cuales los posibles adquirientes de esa empresa, no pagarían ni un centavo. ¡Si esto no es vender a precio de vaca muerta y podrida!, entonces, que alguien me explique ¿qué es esto?

La opinión de Bernardo Vega sobre esta venta

3 – De las diferentes opiniones que en pro y en contra de esta venta se han emitido, llama poderosamente nuestra atención la de Bernardo Vega, economista e historiador y exgobernador del Banco Central en la época del balaguerato (1982-1984). En un artículo suyo titulado: “Debate en torno a la venta de acciones de las plantas Catalina”, este importante personaje de la vida pública, sustenta lo siguiente”: “Desde que el presidente Danilo Medina anunció la construcción de las dos plantas de carbón, las Catalina, se agregó que una vez estuviesen operando, el 49% de su capital sería vendido al sector privado y que, mientras tanto, se contrataría a una empresa privada con experiencia para que las administren”.

“Ahora que se está constituyendo la empresa que será dueña de la planta – continua Vega – y pasadas ya las primarias y la necesidad de buscar material conflictivo para las elecciones, el PRM pide que esa venta de acciones se aclare y tal vez se posponga hasta después de las elecciones”.

4 – “Para el presidente Danilo Medina – sigue opinado Vega – hay una razón política y otra económica para hacer la venta ahora, además de cumplir con su compromiso de vender. Si en un concurso logra un precio de venta que cubra más de lo que realmente le ha costado construir (sin excluir gastos) el 49% de las plantas, a pesar de que estas costarán mucho más de lo presupuestado y se entregarán mucho más tarde, dos años después de lo programado, habría hecho un buen “negocio”, una victoria política, pues tal vez habría recuperado su inversión más un margen de beneficio”.

5 – “El inversionista – continua Vega – pagaría este alto precio siempre que el margen entre costos (ya comprobados al estar operando la planta) y el precio de venta de la energía, bajo los acuerdos de compra (los PPA), sea tal que haga atractiva la compra a ese precio.

La oposición probablemente prefiere que la venta se haga después de agosto, para que la victoria sea suya. Si no cree que se venda con beneficios, entonces (el PRM) debería dejar que Danilo Medina fracase haciendo la operación.

6 – La razón económica es que al Gobierno de Danilo Medina le entraría más de un billón de dólares antes del 16 de agosto próximo y sería muy grande la tentación de gastarlo durante la campaña electoral. La oposición prefiere gastarlo ello, acota, Vega.

Por supuesto, al igual que el alegato sobre el “fraude” en las primarias del PLD, la oposición, o parte de ella, podría desde el principio oponerse a toda participación en un acuerdo. Creemos que haría un flaco servicio al país.

Se alega – continua Vega – que el Gobierno pretende excluir parte de los gastos reales de la inversión para así estar dentro del precio de venta. Sería un error y la comisión que proponemos debe de evitar eso. Lo del arbitraje, por ser impredecible, podría absorberlo el Gobierno, pues un inversionista no podría aceptar esa contingencia.

Pero un diferimiento de la venta fortalecería a aquellos (léase PRM), que sostienen que debe de mantenerse siempre como una empresa estatal, a pesar del triste y dramático historial del CEA y CORDE. Termina diciendo Vega.

7 – Pues bien…, si estudiamos las opiniones expuestas por Vega en su artículo, nos daremos cuenta que todas ellas constituyen toda una apología (una defensa) a las privatizaciones a pesar de la fatalidad que ha resultado de ellas para los bienes del pueblo. Vega, refiere como la mala administración del CEA Y CORDE obligaron a la privatización, pero soslaya decir, que la venta y privatizaciones del CEA y de todas las empresas de CORDE ha sido para peor. En esta enajenación, todos sabemos lo que ha pasado con las tierras del CEA y con la privatización del sector eléctrico. La venta de las “edes”, le ha costado al pueblo erogar en 7 años, 13 mil millones de dólares (entre 1,500 y 2, 000 millones de dólares en subsidio por año), con la agravante, de que el pueblo ha tenido que pagar más caro por los servicios de una electricidad con prolongados apagones.

8 – En su contradictorio análisis, Vega señala lo siguiente: “Lo del arbitraje, por ser impredecible, podría absorberlo el Gobierno, pues un inversionista no podría aceptar esa contingencia”; o sea, Vega se refiere, a que los 380 millones de contingencia, más los708 del arbitraje señalados, que hacen un total de 1088 millones de dólares, hay que excluirlo, porque un inversionista no puede aceptar esa contingencia, con lo que busca justificar la venta de las acciones de Punta Catalina por los 622 millones de dólares aludidos, mientras que por otro lado apunta, que esta venta puede generar al Estado mas de un billón de dólares (mil millones).

9 – Bernardo Vega, yerra en su planteamiento, puesto que ahora ni nunca, conviene vender a Punta Catalina. Su análisis, tiene muchos recovecos engañosos, los cuales no pudo esconder, ni subliminalmente, dejando ver, que él está pichando a favor de los inversionistas (principalmente los Vicini), de Danilo y Gonzalo Castillo, contra del PRM, y en general, contra nuestro pueblo. Para colmo de males, Punta Catalina se ha construido en terrenos de los Vicini, y como esta gente son tan terribles, no ponga en duda que ellos, quieran vender su terreno a la supuesta compañía que comprará la mitad de las acciones (que son ellos mismos), para así, con ese mismo dinero, pagar parte de los 622 millones de dólares con que pretenden comprar la casi mitad de las acciones de Punta Catalina. Esto no es de extrañar, porque con un truco similar, se agenciaron a San Soucí.

La socióloga Rosario Espinal, yerra

10 – En varias de sus intervenciones, la Rosario Espinal ha sostenido que Leonel Fernández no será factor decisivo en las elecciones del próximo mayo, porque – según ella – esa la candidatura sustentada por un bloque de seis partidos tendría un efecto neutro en aquel proceso. También, esta reputada socióloga sostiene que no habrá segunda vuelta, y deja implícito que Gonzalo Castillo ganará en primera vuelta. En esta ocasión como en otras anteriores, Rosario Espinal yerra en su análisis. A ella le digo, Luis ganará las próximas elecciones presidenciales, en primera o segunda vuelta, porque el pueblo ha decido que ya es hora de cambio y porque están dadas todas las condiciones para ese cambio. Yo al igual que Altagracia Salazar, considero que Rosario Espinal es una persona honesta, por lo que estimo, que con estas declara raciones ella solo ha cometido un yerro, y como errar es de humanos, espero su pronta rectificación, respeto a sus desacertadas premoniciones.

Eduardo García Michel, yerra

11 – Este economista yerra al querer justificar el préstamo de 90 millones de dólares para la remodelación de la zona colonial. Se dice que este proyecto tiene el potencial para pagarse a sí mismo, y de multiplicar en ingresos la inversión realizada, y que es capaz de convertir a la cosmopolita ciudad de Santo Domingo en centro de atracción para nacionales y extranjeros. No dudamos de la certeza de las realizaciones y metas económicas y sociales de este proyecto, pero el mismo no debe ser financiado con dinero prestado que al final lo pagará nuestro pueblo. El costo de este proyecto debe asumirlo en su totalidad los Vicini, que son los mayores propietarios inmobiliarios de la Ciudad Colonial. Entonces, Eduardo García Michel yerra al querer justificar este préstamo, que debiera de ser, cosa de los Vicini.

El abogado José Martínez Hoepelman, yerra

12 – Hoepelman ha sorprendido a muchos. Fue justiciero y brillante defendiendo el caso de Emely Peguero, con lo que se ganó una buena reputación y el corazón del pueblo. ¡Pero ah cosas de la vida, lo que hizo con las manos lo ha desbaratado con los pies! Un caso como la denuncia de Marino Zapete dejando ver claro que Maybeth Rodríguez Sánchez, hermana del procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez está involucrada en un caso de corrupción que implica más de 15 millones de dólares, no es para que Hoepelman incurra en la torpeza de asumir la defensa de los ladrones y de tipificar como difamación e injuria, y transgresión de la verdad la denuncia de Zapete, por lo que – según Hoepelman – ese comunicador debe ser juzgado. Esta vez, Hoepelman dio un salto al vacío.

Eulogio Santaella, yerra

13 – Santaella, en días recién pasados escribió un artículo titulado “El continuismo no es eterno”. En esa entrega él establece que el derrocamiento de Evo Morales fue debido a su afán de querer perpetuarse en el poder. Con esta declaración, Santaella se alinea con Luis Almagro, Marcos Rubio, Ted Cruz, Bob Meléndez, Donald Trump y sus halcones, los reaccionarios del Grupo Lima, como Iván Duque, “Álvaro Uribe, y otros reaccionarios del mundo como José María Aznar, y con comunicadores de baja estofa como Jaime Bayly, Carlos Alberto Montaner, Andrés Oppenheimer, Jorge Ramos, Vargas Llosa, y con un montón más de estos mercenarios especímenes, y con pobres diablos como Arturo Morató, José Flandez y un tal, Fiallo Rafael Fiallo. También estoy sorprendido con ciertos comunicadores del patio, porque los creíamos más avanzados ideológicamente y más conocedores del accionar de geopolítica imperialista.

14 – Santaella, con su apoyo al golpe de Estado (para el no fue golpe de Estado), se opone al criterio y posición que frente a este rompimiento constitucional tienen personas decentes como Manuel López Obrador, José Mujica, Fernando Fernández y la mayoría de los países que conforman la ONU. En el susodicho artículo, Santaella, después de satanizar a Lula, los Kirchner, Correa, Maduro y Ortega la emprende contra Evo Morales de la manera siguiente:

15 – Evo – escribe Eulogio Santaella – se mantuvo en el poder violando reiteradas veces la Constitución. Ya repostulado, Evo montó un nuevo fraude para aparecer triunfador, pero se derrumbó, no por un “Golpe de estado militar”, sino por un “Golpe de calle revocatorio” que derrotó el abortado “Golpe de estado del fraude electoral” montado por Evo. Pero sucede, que en las calles, tratando de revocar el golpe, solo se han visto por millones la gente de Evo Morales. Pero fíjese usted, como estos millones tirados a las calles son indios y gente pobre, para Santaella, la oligarquía boliviana y el imperio, ellos no significan nada. En cambio, los racistas, asesinos y falsos cristianos que dieron el golpe de estado a Evo, si son tomados en cuenta. Esto es tan así, que Santaella ha asumido el silencio y la indiferencia ante los miles de asesinatos que se han contabilizado con el uso excesivo de la fuerza que se emplea para sofocar la resistencia contra el golpe. Igual postura asumió con el fraude de Juan Orlando Hernández en Honduras. Ante ese grotesco fraude, han callado y reconocido a Hernández como el gobierno legal y legitimo de Honduras. Esto es tener doble moral. También, Santaella se ha hecho el chivo loco ante la repentina apropiación de los yacimientos de litio y del gas de Bolivia por parte del imperio.

16 – Ya ha pasado casi un mes de aquel funesto golpe de Estado, y ha salido a relucir claramente, que aquello fue una acción largamente planificada por el imperio y dirigida por ciertos senadores cubanos americanos y la oligarquía racista del departamento de Santa Cruz; incluso, se ha descubierto que hasta Israel ha participado activamente en este derrocamiento como también los del “Grupo Lima”. Señor Santaella, litio, gas, y geopolítica imperialista han sido los móviles del derrocamiento de Evo, en lo que la acusación de fraude, ha sido solo el pretexto infame para concretizar el crimen de destruir una democracia y un estado-nación, con el objetivo de dominar a un país y saquearles sus recursos naturales. Es algo semejante, a lo que se ha hecho, con Irak, Siria, Libia, Checoslovaquia y otros países. Cualquier opinión contraria a este planteamiento, es un yerro de marca mayor. Señor Santaella, ante los hechos, le invito a que demuestre lo contrario. También le recuerdo, que si nuestro inmenso Peña Gómez estuviera vivo, estaría en la barra de la defensa de Evo Morales.

Leonel Fernández, Margarita Cedeño y Pascual Ramírez, yerran

17 – Es un cinismo grotesco de Margarita Cedeño decir que la base fundamental para ser peledeísta es siendo honesto. Es otro cinismo de Leonel Fernández pedir, que sean sometidos a la justicia los corruptos del PLD, y también decir que la incapacidad del PLD de unir progreso con democracia, marcó su ruptura. Es una hipocresía mayor de Pascual Ramírez, declarar que Leonel es un líder renovado y explicar esa renovación con una serie de sofismas que dan grima.

18 – Ya no tenía sentido para el presidente Fernández- sostiene el abogado Pascual Ramírez-quedarse en un partido que había perdido su razón de ser y su mística original, y sobre todo, que se había constituido en una corporación de intereses pecuniarios, donde lo único que unía a su cúpula dirigencial era la pura y simple repartición de los cargos y canonjías del poder. El Dr. Leonel Fernández tiene que ponerse a la altura de las circunstancias, no temiendo enfrentar a las fuerzas obstruccionistas que impiden dar un giro de timón a la nación para superar el atraso y colocar al país, en el concierto de naciones avanzadas y civilizadas del mundo, opina el abogado Pascual Ramírez.

19 – ¡Ay Dios mío!, y por ahí sigue el honorable abogado Pascual Ramírez, hablando mentiras y tergiversando la realidad grotescamente hasta lo ridículo. Con dominicanos como este, la patria tiene a sus más potenciales enemigos. Lo malo de todo esto es, que estos especímenes, no se dan cuenta de ello. Entonces, hagámoselos saber, y que definitivamente, todo lo que huela a peledeismo es pa’ fuera que va. El cambio es indetenible.

El que tenga cerebro, ojos y oídos, que razone, vea y oiga…

miguelespaillatxx@gmail.com

