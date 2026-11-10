Sanz ve en Collado mejor opción para que el PRM siga en poder

SANTO DOMINGO. Eduardo «Yayo» Sanz Lovatón consideró que David Collado tiene mayores posibilidades de contribuir a que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) permanezca en el poder después de las elecciones de 2028, razón por la que decidió respaldar su proyecto presidencial.

El dirigente expuso sus razones durante una entrevista con el periodista Pablo McKinney, en la que explicó que su decisión responde a la actual coyuntura política y a su valoración de los escenarios electorales que enfrenta el oficialismo.

Sanz Lovatón entiende que Collado representa la opción con mayores perspectivas de garantizar la continuidad del PRM en el Gobierno.

APOYO INVALUABLE

Sanz Lovatón es uno de los fundadores del PRM, miembro de su Dirección Ejecutiva y secretario nacional de Finanzas. También dirigió la estrategia política de la campaña presidencial de Luis Abinader en 2020. Actualmente ocupa el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, después de haber encabezado la Dirección General de Aduanas desde agosto de 2020.

Con esta decisión, Sanz Lovatón fija su posición en el escenario interno del PRM, donde las aspiraciones presidenciales comienzan a perfilar el panorama político con miras a 2028.

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